Kun én medarbejder i den kommunale sundhedssektor er sendt hjem. Genrefoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejerske sendt hjem: - Vi går med livrem og seler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejerske sendt hjem: - Vi går med livrem og seler

Slagelse - 05. marts 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbruddet af COVID-19 - bedre kendt som Coronavirus - udvikler sig hurtigt i en række lande, herunder også Italien, som er et populært feriemål for mange danskere.

Det øger risikoen her til lands, hvorfor myndighederne pålægger specielt ansatte på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, at blive hjemme i to uger, hvis de har besøgt et af de særlige risikoområder.

I Slagelse har der tilsyneladende - og heldigvis - ikke været megen rejseaktivitet i det norditalienske.

- Jeg har haft kontakt med hjemmeplejen, sygeplejen, genoptræningen og plejecentre, og der er ikke nogen medarbejdere, der har rejst i de risikofyldte områder, fortæller Charlotte Kaaber, chef i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.

Hun beretter dog, at en sygeplejerske er blevet sendt hjem, fordi vedkommende har været i kontakt med en person, der har været i kontakt med en anden, som skal have rejst i Norditalien.

- Hun er sendt hjem og er blevet bedt om at kontakte sin læge, hvis hun får symptomer. Vi går med livrem og seler for at værne vores borgere så godt som muligt, lyder det fra centerchefen.

Tager sine forholdsregler Ifølge Charlotte Kaaber må der ikke herske nogen tvivl på netop hendes område, hvor kommunens ældre er i fokus.

- Samtidig har vi hængt plakater op på plejecentre med budskabet, at hvis pårørende har været i kontakt med nogen, der har rejst eller udvist symptomer, så kan de ikke komme på besøg, tilføjer centerchefen, der konkluderer, at man i Slagelse Kommune er godt stillet.

Men hvis uheldet skulle være ude, og et enkelt eller flere tilfælde dukker op, er der råd for det.

- Vi har en sundhedsberedskabsplan, hvor vi er i kontakt med hospitaler, og hvor vi samtidig har direkte adgang til akutmedicinsk afdeling, hvis nogle borgere skal i isolation, siger centerchefen, der også i forhold til personalet har styr på, hvad der skal gøres, hvis nu et hav af ansatte pludselig skal sendes hjem fra arbejde.

- Hvis vi er så uheldige, at alle medarbejdere i for eksempel et hjemmeplejeområde sendes hjem, så træder lederne sammen for at definere, hvilke opgaver der skal løses. Så samarbejder vi på tværs, og så kan det godt være, at der ikke bliver rengøring hos enkelte borgere. Det vigtigste må være mad, medicin og personlig pleje, siger hun.

relaterede artikler

Karantæne-ramt kunde fik sine varer ind gennem bilvinduet 29. februar 2020 kl. 06:00