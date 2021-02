Christel Truelsdal Becher må som mor til to-årige Oliver tage ham til intensiv genoptræning flere gange ugentligt i håb om, at han kommer til at kunne bruge sin fod normalt igen. Hun har klaget over Slagelse Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sygehus skydeskive for stribevis af fejl: To-årige Oliver skreg 24 timer i døgnet

Det var ellers en helt almindelig dag. Men det ændrede sig, og de efterfølgende dage blev til et sandt mareridt, da Christel Truelsdal Becher den 23. november sidste år pludselig hørte gråd fra stuen i familiens hjem i Havrebjerg syv kilometer nord for Slagelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her