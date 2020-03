På Slagelse Sygehus frygter man det stigende pres, coronavirus vil få på sygehuset og dets personale i takt med, at flere bliver smittede. Sygehusdirektør søger nu hjælp udefra. Foto: Bjørn Armbjørn

Sygehus frygter flere corona-smittede: Søger ekstraordinært hjælp udefra

På Slagelse Sygehus forsøger man at rekruttere ekstra personale med sundhedsfaglig baggrund for at imødekomme det pres, coronavirus og et stigende antal smittede forventes at få på sygehuset. Alle hjælpende hænder er en hjælp, lyder det.

Slagelse - 14. marts 2020 Af Fleur Sativa

»Kære netværk og jer med sygeplejerske baggrund. På Slagelse Sygehus forbereder vi os på at skulle kunne give ekstraordinært mange mennesker en professionel behandling og pleje de kommende uger«

Sådan indleder Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, et opslag på Facebook fredag aften. Det sker, efter antallet af personer i Region Sjælland, som er smittet med coronavirussen covid-19, er tredoblet på tre døgn.

I opslaget søger sygehusdirektøren derfor nu folk med en hvilken som helst sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at hjælpe sygehusene.

Frygter flere smittede - Hvordan vi vil kunne bruge folk afhænger af, hvilken uddannelse de har. Men vi står i en situation, hvor alle hjælpende hænder er en hjælp. Også fordi det personale, vi har på sygehusene nu, måske skal bruges til noget andet, forklarer sygehusdirektøren til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ligesom regeringen frygter Niels Reichstein Larsen, at antallet at corona-smittede fortsat vil stige. Det vil derfor lægge et øget pres på sygehusene og de ansatte, som skal forsøge at følge med.

Allerede i starten af næste uge håber sygehusdirektøren derfor på, at alle interesserede vil kunne melde sig til at hjælpe via et link på regionens hjemmeside, www.regionsjaelland.dk.

Overvældende interesse for at hjælpe - Til at starte med er det her jo et privat opslag, jeg har skrevet på min private Facebook-profil. Men allerede nu (lørdag formiddag, red.) er det delt over 4.000 gange. Så interessen for at ville hjælpe er overvældende, og det bør vi benytte os af, forklarer Niels Reichstein Larsen. Han vil dog endnu ikke komme ind på, hvilke løn- eller ansættelsesvilkår der vil gælde de eventuelle »hjælpende hænder«.

- Vi står i en særlig situation, og lige nu er det vigtigste at se på, hvad vi gør, hvis det her udvikler sig. Jeg ryster ikke på hænderne eller noget som helst endnu. Men mit job er hele tiden at være to skridt foran, siger sygehusdirektøren og slår fast:

- Så det er der, mit fokus er lige nu. Det er det, det her (opslaget på Facebook, red.) handler om.