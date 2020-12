Slagelse Sygehus har igen mange patienter med COVID-19 indlagt. Dog ikke så mange som i marts. Foto: Region Sjælland

Sygehus er meget presset

Slagelse - 18. december 2020 kl. 08:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Efter at have brugt sommeren og efteråret på at finde fodfæste igen efter en hård kamp i foråret, hvor Slagelse Sygehus i marts måned havde op til 50 COVID-smittede patienter indlagt, står sygehuset nu igen i en situation, hvor presset på kapaciteten er meget stort.

Sygehuset, der ud over Slagelse også er akutsygehus for Næstved, Ringsted og Sorø, har siden tirsdag været på det, der hedder beredskabstrin 2. Det betyder, at sygehuset skal kunne tage imod 25 COVID-patienter og fire yderligere intensiv-patienter.

Onsdag morgen havde sygehuset i alt 29 COVID-patienter indlagt - 25 på sengeafsnit og fire på intensiv-afdeling, oplyser Region Sjællands kommunikationsafdeling.

Omvendt er der altså stadig et stykke op til de 50 COVID-patienter, som sygehuset havde tidligere, og 50 er ikke en på forhånd defineret smertegrænse.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre at både vores COVID-smittede patienter og alle andre patienter får den bedst mulige og hurtigst mulige behandling. På den anden side står der samtidig et personale, som er presset. Selv om vi over sommeren og efteråret har haft få COVID-patienter på sygehuset, har vi til gengæld arbejdet benhårdt på at nedbringe de pukler, som opstod under første bølge i foråret, så vi er ikke restitueret, fortæller Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør.

Region Sjælland meldte i weekenden ud, at blandt andet Sjællands Universitetshospital har måttet aflyse operationer af ikke-hastende karakter. Det samme kan meget vel blive tilfældet for Slagelse Sygehus.

- Vi bliver nødt til at prioritere vores personales kræfter, så de ikke bukker under for presset. Det fortjener de oven på den indsats, de har leveret i 2020. Derfor forsøger vi, med al vores fornuft og ansvarlighed in mente, at undgå at rykke dem rundt fra afsnit til afsnit. Vi forsøger at give dem den fornødne viden og faglighed til at tage sig af COVID-patienter via fokus på uddannelse og oplæring. De er jo mennesker, der som alle andre, har brug for at føle sig trygge, når de møder op på job, siger Niels Reichstein Larsen.

- Det betyder rigtig meget for personalet, at de kan bevare en så normal hverdag, så længe som muligt, men på grund af det stigende antal COVID-patienter vil der skulle flyttes personale til både de medicinske og intensiv-afsnit, lyder det fra Birgit Lind, der er næstformand for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses MED-udvalg.

