Bygningerne har stået tomme i nogle år og blev egentlig istandsat med henblik på at huse flygtninge. Nu indrettes tilbuddet med 12 akutstuer til syge hjemløse og dem, der måtte udvise symptomer og derfor ikke kan blive på eksempelvis Toften.

Syge hjemløse sikres tag over hovedet

Der har de seneste dage været arbejdet på at etablere mulighed for at modtage syge hjemløse borgere på en anden adresse end forsorgshjemmet Toften.