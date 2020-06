Se billedserie Helena og Jens Lauritzen kæmper for tiden ihærdigt for lydhørhed hos kommunen.

Syge Helena taber tænderne: Strid med kommune forsinker dyr tandbehandling

43-årige Helena Lauritzen har siden 2014 døjet med sygdomme og tandproblemer i så svær grad, at hun i dag har mistet en stor del af sine tænder.

Slagelse - 09. juni 2020

De over 100.000 kroner, som en behandling plus protese koster, har den trængte familier, der består af flere børn og husbonden Jens, ikke råd til. Samtidig trækker strid med kommunen sagen i langdrag. I 2013 blev den svenske danseinstruktør Helena og Jens Lauritzen gift. Allerede året efter blev deres ægteskab sat på en alvorlig prøve, og lige siden har de måttet kæmpe.

I 2014 blev den 43-årige kvinde nemlig indlagt på sygehuset med dobbeltsidet lungebetændelse, og parret, der i dag bor i Boeslunde ved Skælskør, fik ændret deres tilværelse for altid.

Helena Lauritzen lå indlagt i flere uger - tre af dem i respirator og kunstig koma - og lige siden har det været svært for lægerne at sætte streg under den egentlige diagnose. Når sundhedsvæsnet skal pejle sig i retning af, hvad der er galt, nævnes flere såkaldt autoimmune, sjældne bindevævssygdomme, såsom Lupus og Behcets syndrom, og en af konsekvenserne er, at moren, der oprindeligt er fra Sverige, taber sine tænder.

Konstante smerter Hun er i dag arbejdsløs grundet sin tilstand. Mere bestemt i et ressourceforløb, som sidste år blev forlænget med yderligere fire år. Samtidig er Jens Lauritzen ansat i et firma som jernbanemedarbejder, men sådan har det ikke altid været.

Han måtte som ansat i DSB engang melde sig syg for at hjælpe sin totalt afkræftede kone, der bare i løbet af det første år efter komaen røg ind og ud af sygehuset med for eksempel lungebetændelse. Han blev dog senere fyret.

- Jeg tabte 20 kilo og kunne hverken stå eller gå, så hvem skulle klare børnene? Jeg skulle åbenbart være terminal, altså døende, for at få hjælp, siger Helena Lauritzen om det faktum, at parret dengang spurgte kommunen om støtte i forhold til aflastning. Uden held.

Den 43-årige mor er fortsat syg og døjer dagligt med ekstreme smerter i munden, og samtidig giver hendes kontanthjælp lommesmerter i en tid, hvor der synes at være mere modstand end støtte fra kommunens side.

Strid er blevet til et mareridt: Regning mangedoblet

Således kæmper den trængte familie på tredje år for en gennemgribende tandbehandling i såvel over- som undermund, som de dog ikke selv har muligheden for at bekoste. Ej heller med mandens løn.

Her henviser de selv til Lov om aktiv socialpolitiks paragraf 82, som giver kommuner mulighed for at yde støtte »til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende«, men kommunen afviser at yde støtte i et omfang, der kan anses som tilstrækkeligt.

Et prisoverslag, der for to år siden hed 24.000 kroner, overstiger nu 100.000 kroner, fordi parret mener, at sagen er trukket i langdrag, og fordi Helena Lauritzens tænders forfatning forringes måned for måned.

Samtidig er det nu tredje gang, at Ankestyrelsen skal behandle en klage over en bevilling af tandbehandling. Slagelse Kommune står nemlig stejlt på, at kvinden selv skal betale for en endelig protese, der i dag - rundt regnet - koster 50.000 kroner.

Ligeledes mener kommunen, at parret selv har haft mulighed for at spare 66.298,68 kroner op i løbet af et års tid for den øvrige behandling, der beløber sig til i alt 75.842,78 kroner. De resterende penge vil kommunen bevilge.

Føler sig chikaneret Til grund for den beregning lægger Slagelse Kommune parrets indtægt og de mest nødvendige udgifter. Det være sig el, vand, varme og lignende, men indbefatter ikke udgifter til dyrlæge, håndkøbsmedicin, afdrag på privat gæld, kabel-tv, ulykkesforsikring og så videre.

Ifølge parret fra Boeslunde, der er godt træt af forhalinger af sagen, er det dog umuligt for dem at betale, da beregningen af indkomst og rådighedsbeløb ifølge dem er helt skæv.

De har endda sendt en masse dokumentation til kommunen, som ikke er blevet brugt i vurderingen af deres sag, mener de, ligesom man fra kommunalt hold har set på e-indkomst og ikke lønsedler og udbetaling af reel løn.

- De har fået bilag på alt: el, vand og varme. Men alligevel mener de, at vi kan betale selv. Vi har været ude for ikke at kunne give vores børn julegaver, ligesom vi et år heller ikke havde råd til olie til fyret, undrer det Jens Lauritzen, hvis kones tænder løsner sig, falder ud og gør mere og mere ondt. Imens er der månedligt højest et par tusinde kroner at rutte med for den store familie.

- Det er en stor psykisk og fysisk belastning, supplerer Helena Lauritzen, hvis psyke har lidt et knæk. Særligt grundet striden med Slagelse Kommune.

- Men vi påbegynder selvfølgelig ikke noget. Det ville være en blåstempling af kommunens afgørelse, som Ankestyrelsen ad nu to omgange har bedt om at få revurderet, siger Jens Lauritzen, der mener, at parret chikaneres af kommunen.

Parret er nemlig også tidligere blevet taget til indtægt for et »ok«. I hvert fald har kommunen trukket 1.000 kroner fra Helena Lauritzens ressourceforløbsydelse i forhold til tilbagebetaling i maj, selv om den 43-årige Helena Lauritzen ikke har godkendt noget som helst.

Hun har samtidig klaget over, at kommunen mener, at hun ydermere kan afdrage 2.500 kroner månedligt. Altså i alt 3.500 kroner.

Sagen ventes atter hastebehandlet i Ankestyrelsen.

Slagelse Kommune har ingen kommentarer til personsager.