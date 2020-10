Se billedserie Mange morgensvømmere kiggede forbi med et sidste farvel til Leif Søndergaard.

Sygdom satte stopper for svømmeepoken Leif

Følelser var der masser af. Både hos hovedpersonen 82-årige Leif Søndergaard og hos de mange morgensvømmere, der forleden bød en af Korsørs mest trofaste morgensvømmere et sidste farvel til mange års vådt fællesskab i klorduft og saunavarme.

Slagelse - 06. oktober 2020

Leif Søndergaard traf selv beslutningen om at stoppe de fem ugentlige morgensvømme- og saunature efter at være faldet to gange. Langsomt men sikkert har den kroniske sygdom atypisk Parkinsonisme de senere år ædt sig ind i hans krop. Frataget ham fysik og muskler. De seneste knap to år også talen, men hjernen og en viljestyrke uden sidestykke er i behold. Skiltet »Jeg kan ikke tale« på brystet hjalp med forklaring til omgivelserne. Den opvendte tommelfinger viste humør og en forståelse i top for, hvad der foregik og blev snakket om. Sygdommen dikterede udskiftning af transportmiddel til og fra svømmehallen. Bil, cykel, gåben og senest en tre-hjulet el-cykel. For i svømmehallen det ville han.

Bane et Altid svømmende på bane et. Det sidste godt halve år dog kun i den lave ende. Kræfterne manglede men ikke viljen. Heller ikke til stadig at bruge længere og længere tid på tøjskift. Genstridige lynlåse og ligeså badebukser blev der givet hjælpende hænder til, så svømmeepoken kunne nå frem til bane et.

77-årige Jørgen Pedersen og jævnaldrende Leena Jensen har svømmet lige så længe som Leif Søndergaard. Jørgen Pedersen takkede ham for alle de gode år og ikke mindst stunder, hvor Leif Søndergaard tidligere var den, der holdt taler, når noget skulle fejres. Jørgen Pedersen mindede også om, at »verdenssituationen« altid er blevet vendt og kommenteret grundigt med sved på panden i saunaen.

Taleprogram - Han var bare så glad for, at så mange mødte op for at sige farvel til ham, siger den 72-årige hustru Winnie Søndergaard.

- Hvordan kommunikerer I derhjemme?

Leif har et taleprogram til computeren, men nu ryster han så meget på hænderne, at han ikke kan skrive, så vi bruger det non-verbale og signaler med tommelfingrene, siger Winnie Søndergaard.

Herfra i den grad Thumbs Up for at være en inspirator i særklasse og til trods forsygdom at vise viljestyrke og kampgejst hen mod det fælles for os alle - alting har en tid!