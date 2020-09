I Slagelse advarer hundeejere hinanden mod at bruge Nordskoven, efter der i hundeskoven har været besøg af dyr smittet med mave-/tarmparasitten, Giardia.

Sygdom i omløb i hundeskov skaber frygt blandt hundeejere

Den ses først, når du smider den under et mikroskop. Men Giardia-parasitten, der kan smitte både dyr og mennesker, er ifølge flere hundeejere i øjeblikket at finde i hundeskoven Nordskoven i Slagelse.