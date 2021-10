Syg Flemming Erichsen afløses

Se billedserie Flemming Erichsen fotograferet med sin hund Basse, da Sjællandske i foråret interviewede ham, da han fyldte 70 år. Foto: Helge Wedel

Sygdom sætter en stopper for 70-årige Flemming Erichsens imponerende politiske virke før tid. Hans plan var at sætte det politiske punktum , når den nuværende byrådsperiode udløber ved årsskiftet, da han for mange måneder siden offentliggjorde, at han ikke genopstillede. Men 16. september meddelte han borgmester John Dyrby Paulsen (S), at han grundet sygdom fra samme dato ikke længere kunne varetage sine politiske hverv.

Slagelse - 05. oktober 2021

Byrådet behandlede sygemeldingen på mandagens møde. Flemming Erichsens plads i byrådet overtages af Bodil Knudsen.

Ole Drost formand Flemming Erichsens formandspost hos SK Forsyning overtages midlertidigt af den nuværende næstformand Ole Drost (V), mens Lis Tribler (S) indsættes midlertidigt på næstformandsposten i forsyningsselskabet. Her er Bodil Knudsen allerede medlem af bestyrelsen. Hun er valgt som forbrugerrepræsentant. Flemming Erichsens formandspost hos SK Forsyning løber til maj 2022.

Øvrige poster Foruden formandsposten i SK Forsyning har Flemming Erichsen følgende poster, som flertrallet bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance udpeger suppleanter til:

Erhvervs- og teknikudvalget, Slagelse Erhvervscenter, Trafiksikkerhedsudvalget, Korsør Bymidtegruppe, Korsør Lystbådehavn A.m.b.A, Lokalt Kulturmiljøråd og Fuldmægtig Stig Hansens Fond

Vedrørende udpegning af Flemming Erichsens stedfortræder i erhvervs- og teknikudvalget gælder kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2. Her fremgår, at har et udvalgsmedlem forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt pågældende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

Født på Engvej Sjællandske interviewede Flemming Erichsen, da han fyldte 70 år i april i år, men han ville helst ikke tale om alder, fordi han synes, at 70 år lyder gammelt.

Meget hellere ville han tale om den by, hvor han har levet hele sit liv efter at være født den 11. april 1951 på Engvej 19 , 1. sal, tv.

Partihopper har han aldrig været, efter han meldte sig ind i Socialdemokratiet i 1973. Hele 32 år som aktiv politiker blev det efterfølgende til - heraf de 16 år som den længst siddende Korsør-borgmester nogensinde.

Udvikle frem for drift Flemming Erichsens helt åbenlyse natur har alle årene været at udvikle frem for at vedligeholde og drifte. Derfor var færgernes erstatning med den faste storebæltsforbindelse en helt perfekt udfordring for ham som borgmester.

Nu skal han have bekæmpet sin sygdom, så han atter kan drifte og vedligeholde krop og sind til at nå i mål med sin store drøm om at skrive en bog om Korsørs udvikling og hele sit over 70 år lange liv i byen.