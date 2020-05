Sydbank-bygning til salg: Planer for boliger

Se billedserie Bygningen blev annonceret til salg som fuldt udlejet, så Sydbanks fraflytning har ikke noget med salget at gøre.

Bankbygning sat til salg som fuldt udlejet. Men Sydbank flytter, så nu satses der på ombygning til fem-syv lejeboliger i bygningen

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 08:27 Af Helge Wedel

Sydbank forlader Korsør med sidste åbningsdag på Caspar Brands Plads 5-7 fredag den 19. juni. Flytningen af aktiviteterne inklusiv de fem medarbejder og filialchef Sune Kristensen til bankens afdeling i Slagelse giver en årlig huslejebesparelse på 322.466 kroner for de 392 kvadratmeter, som banken råder over i bygningens stueetage.

Det fremgår af salgsopstillingen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, som nåede at annoncere den store ejendom til salg som »fuldt udlejet« investeringsejendom. Prisen er sat til 3.795.000 kr. og dermed under den offentlige vurdering på 4,2 mio. kroner. Fuldt udlejet skulle købet af ejendommen give et afkast på 7,6 procent.

Sven Lyse fra ejendomsmæglerfirmaet oplyser, at ejendommen er ejet af det landsdækkende boligselskab BoStad.

Nye lejeboliger Efter Sydbanks fraflytning vurderer Sven Lyse, at der bliver søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen til i alt fem-syv lejeboliger. I forvejen rummer bygningen to lejeboliger på 1. og 2. sal.

Sydbanks områdedirektør på Sjælland Jesper Lund Wimmer har tidligere oplyst til Sjællandske, at der er cirka 1.800 kunder tilknyttet Korsør-filialen. Under 30 procent af kunderne har bopæl i Korsør, mens over 900 af dem har en geografisk tættere tilknytning til Slagelse. Også den nuværende pengeautomat fjernes, når Sydbank flytter.