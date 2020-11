Swingerklub sveder: Vi ved ikke, hvor længe vi kan holde

Swingergaarden lidt uden for Slagelse er med sine 600 kvadratmeter Vestsjællands største swingerklub og har med de nuværende restriktioner plads til 150 gæster. Men de besøgende bliver væk. Foto: Lars Ostergaard

I swingerklubben Swingergaarden er antallet af gæster faldet med en tredjedel. Det mærkes på økonomien, da de fleste gæster betaler ved hvert besøg og ikke gennem medlemskaber.

Slagelse - 11. november 2020 kl. 11:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Sprit af. Og hold afstand. I lokalerne hos swingerklubben Swingergaarden lidt uden for Slagelse hænger Sundhedsstyrelsens med retningslinjer for at bremse smittespredning med coronavirus.

Og særligt kravet om afstand er for tiden ikke svært for klubben at overholde.

Siden udbruddet med coronavirus er der nemlig langt mellem gæsterne. Og det betyder samtidig en lavere omsætning, fortæller klubbens indehaver, Caroline Blixenkrone-Møller, der ikke får kompensation fra regeringens hjælpepakker.

- Jeg ved ikke, hvor længe vi kan holde til det. Så længe, som vi skal. Forhåbentlig, fortæller hun til Sjællandske.

Plads til 150 For hvor der før i tiden kom mellem 30 og 50 besøgende i swingerklubben en normal hverdagsaften, er det antal i dag nærmere mellem ti og 20, forklarer Caroline Blixenkrone-Møller.

Swingergaarden på Kindertofte Skolevej er ellers Vestsjællands største swingerklub med i alt 600 kvadratmeter. Det giver ifølge restriktionerne plads til 150 gæster, da swingerklubben hører under de samme regler som fitnesscentre, hvor der må være én gæst per fjerde kvadratmeter.

- Men der er langt fra 20 til 150, kan du nok høre, fortæller klubbens indehaver, som mener det er godt, at gæster bliver væk, hvis de er i en risikogruppe eller har symptomer på sygdom. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge swingerklubbens indehaver, Caroline Blixenkrone-Møller er det godt, at gæster bliver væk, hvis de for eksempel er i en risikogruppe eller har symptomer på sygdom. Men fraværet af gæster mærkes på økonomien, da der ingen kompensation er at hente.

Kan udgøre risiko - Jeg vil sige det sådan her: Vi har de klogeste gæster, så de holder sig pænt væk, forklarer Caroline Blixenkrone-Møller, som til TV2 ØST tidligere har fortalt, at »det ville være klogere at holde lukket«:

- Nu har vi så god plads, så folk kan fint holde afstand, hvis det er det, som de vil. Og jeg er også glad for, at vi har ansvarlige gæster - det ville være et problem, hvis vi ikke havde, uddyber hun til Sjællandske.

Caroline Blixenkrone-Møller tror således, at det kan udgøre en smitterisiko andre steder, at swingerklubber i hele landet har tilladelse til at holde åbent.

- Det er klart, at hvis man ikke passer på og ikke tager sine forholdsregler. For eksempel hvis man møder op, hvis man er syg. Jamen så kan man selvfølgelig få coronavirus, forklarer hun.

Ingen kompensation I klubben er der krav om at bære mundbind, når gæster står op i barområdet. Men mundbindskravet gælder ikke, når gæster sidder ned eller bevæger sig rundt andre steder i klubben.

Men selv om swingerklubber falder under de samme restriktioner som fitnesscentre, er Swingergaarden ikke omfattet af statens kompensationsordninger.

"Der er ingen hjælp at hente. Så vi må klare os så godt, som vi kan."

- Caroline Blixenkrone-Møller, indehaver, Swingergaarden - Caroline Blixenkrone-Møller, indehaver, Swingergaarden Gæster, der besøger klubben, betaler dog som oftest ved indgangen, selv om det er muligt at have et medlemskab. Derfor kan det faldende besøgstal mærkes i økonomien, forklarer Caroline Blixenkrone-Møller.

- Der er ingen hjælp at hente. Så vi må klare os så godt, som vi kan, fastslår hun.

-Men kan I blive ved med at klare jer uden nogen form for kompensation?

- Det skal vi jo, så det må vi forsøge på, siger Caroline Blixenkrone-Møller.

Siden coronakrisens start er der indgivet konkursbegæringer på 108 danske virksomheder om ugen, viser analyse fra Finans Danmark. Det er på niveau med sidste år og før coronavirus.

En stor del af de virksomheder, der er blevet ramt af konkurs, var allerede økonomisk udfordret inden krisen. Nogle brancher er dog hårdere ramt af konkurser end andre, også selvom de generelt var økonomisk robuste før coronakrisen.

Det drejer sig især om rejsebureauer, persontransport og hoteller.