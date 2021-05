Swingerklub og nedlukket natklub svarer på spørgsmål: Her bliver der uddelt flere kys - og her bliver der drukket mindre alkohol

Fredag måtte Caroline Blixenkrone-Møller, der ejer og driver swingerklubben Swingergaarden, igen invitere gæster indenfor - blandt andet her i baren. Mens tvinges landets natklubber til fortsat at holde lukket. Foto: Thomas Olsen

Mens swingerklubber måtte genåbne fredag, holder landets natklubber lukket på snart 15. måned. Den åbenlyse forskel på de to slags klubber er nok nem at se, men hvor stor er forskellen ellers? Sammenlign selv svarene på 11 spørgsmål her.

Slagelse - 25. maj 2021 kl. 12:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Lidt uden for Slagelse måtte Vestsjællands største swingerklub, Swingergaarden, fredag igen invitere gæster indenfor at »swinge« på de i alt 600 kvadratmeter, som ejer Caroline Blixenkrone-Møller råder over. Men anderledes stille - på snart 15. måned - er der på natklubben Woody i Slagelse centrum.

