Caroline Blixenkrone-Møller, der ejer swingerklubben Swingergaarden lidt udenfor Slagelse, er i øjeblikket nervøs for, om hun kan betale næste måneds husleje. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Swingerklub-ejer sveder: - Jeg har intet hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Swingerklub-ejer sveder: - Jeg har intet hørt

Med to uger til regningerne skal betales, har swingerklubben Swingergaarden endnu ikke fået svar på ansøgningen om den hjælpepakke, der skal være med til at dække blandt andet husleje. Men opsparingskontoen er stort set udtømt, siger klubejer.

Slagelse - 15. januar 2021 kl. 11:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

I Vestsjællands største swingerklub Swingergaarden lidt udenfor Slagelse bider klubejer Caroline Blixenkrone-Møller i disse dage negle, mens hun ser ned i kalenderen.

For den hjælpepakke, swingerklubben har søgt, lader vente på sig. Og om to uger skal en husleje betales.

Det kan risikere at blive svært, vurderer Caroline Blixenkrone-Møller. Endda rigtig svært. For opsparingskontoen er stort set tom, forklarer hun.

- Pengene, der lå på kistebunden, de er jo fundet og brugt. Det skete, mens vi skulle holde åben, men havde meget lidt at lave, fortæller Caroline Blixenkrone-Møller, der før nedlukningen ønskede at få swingerklubben tvangslukket, netop så hun kunne søge den nu ansøgte kompensation.

Lige siden udbruddet med coronavirus har der nemlig været langt mellem gæsterne. Og det har selvsagt betydet en lavere omsætning.

- Jeg ved ikke, hvor længe vi kan holde til det. Så længe, som vi skal. Forhåbentlig, fortalte Caroline Blixenkrone-Møller til Sjællandske allerede i november.

Søgte hjælp omkring jul Klubejeren var derfor en af de få erhvervsdrivende, som faktisk jublede, da landet lukkede ned i december. Med en tvangslukning blev hun nemlig stillet i udsigt at få hjælp fra regeringen til at holde de faste udgifter som husleje, varme og el.

Men som dagene går, bliver glæden erstattet af bekymringer. For udgifterne, de skal stadig betales. Og lige nu udebliver hjælpen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Caroline Blixenkrone-Møller, der ejer Vestsjællands største swingerklub, Swingergaarden, havde ikke mange gæster, mens hun stadig måtte holde åben. Hun var derfor glad for at blive tvangslukket - men hjælpepakken, hun er berettiget til, lader vente på sig. Foto: Thomas Olsen

- Jeg søgte hjælpepakken omkring jul. Det var der, der blev åbnet op. Men jeg har altså intet hørt endnu, fortæller Caroline Blixenkrone-Møller, hvis bekymringer vokser, som dagene nærmer sig den 1. februar, hvor fristen for at betale regningerne bortfalder.

- Det er jo ikke rart på nogen måde at gå med en økonomisk usikkerhed. Og jeg har i forvejen haft rigeligt af mine egne penge med på arbejde efterhånden, synes jeg, fortæller ejeren af Swingergaarden, som altså i åbningsperioden selv måtte dække tabt omsætning.

Svarfrist normalt 18 dage Hjælpepakkerne, som Caroline Blixenkrone-Møller lige nu går og venter på at få del i, har tidligere været genstand for kritik. Blandt andet er regeringens økonomiske håndsrækning blevet beskyldt for at ramme skævt, komme på bagkant og slet ikke dække alle.

Og så afhænger hjælpepakkerne af løbende politiske forhandlinger, som i sidste ende kan forsinke dem.

"Det siger sig selv, at det ikke er verdens klogeste idé at mødes og være sammen, som man er i en swingerklub (...)"

- Caroline Blixenkrone-Møller, ejer, Swingergaarden Caroline Blixenkrone-Møller, ejer, Swingergaarden Men senest inden for 18 dage burde man som erhvervsdrivende »med en rimelig forventning« have fået svar på sin ansøgning.

Det oplyste den fungerende erhvervsminister, Dan Jørgensen (S), på et samråd i Folketinget tirsdag.

Her fortalte erhvervsministeren samtidig, at den gennemsnitlige behandlingstid for ansøgninger lå på bare ni dag ved den seneste opgørelse i starten af januar.

Alligevel må Caroline Blixenkrone-Møller fortsat tælle dage, mens neglene blivere mere og mere nedbidte.

Forudser lang nedlukning - Det skal nok lykkes det hele. Man er bare frustreret. Det er man altså, fastslår hun i et forsøg på at bevare en form for optimisme.

Frustrationen opstår dog ikke kun som en reaktion på, at svaret på hendes ansøgning er forsinket. Også hjælpepakkens omfang er frustrerende, mener Caroline Blixenkrone-Møller.

For eksempel dækker den ikke udgifter til for eksempel internet og telefon.

- Men selv om vi har lukket, har vi jo stadig eksempelvis en hjemmeside, der skal køre. Det koster jo også penge, siger klubejeren. Artiklen fortsætter efter billedet...

Swingergaarden, der ligger lidt udenfor Slagelse, skal nok klare sig, siger stedets ejer, Caroline Blixenkrone-Møller og peger på, at swingerklubben "har verdens bedste gæster"

Foreløbig gælder nedlukningen til den 7. februar. Men Caroline Blixenkrone-Møller forventer først at få lov til at åbne op for gæster igen »engang til påske«, fortæller hun. Her forventer Swingergaardens ejer, at der er mere kontrol over smitten, og at flere er blevet vaccineret mod corona.

Og det vil hun faktisk være ganske tilfreds med - selv om det kan ende med at blive en lang nedlukning.

- Det siger sig selv, at det ikke er verdens klogeste idé at mødes og være sammen, som man er i en swingerklub, hvis der fortsat er fare for at smitte hinanden med en farlig virus, fastslår Caroline Blixenkrone-Møller.

- Men hvad gør du, hvis I får afslag på jeres ansøgning?

- Så finder vi en løsning. Jeg har verdens bedste gæster. Så det gør vi altid, lyder det fra klubejeren, som understreger, at Swingergaarden ikke er lukningstruet.