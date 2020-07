På landets diskoteker og natklubber vurderer regeringen fortsat, at risikoen for smittespredning med coronavirus er for stor. Men flere steder er det igen muligt at tage i swingerklub - nu også i Slagelse, hvor Swingergaarden er genåbnet. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Swingere kan igen tage i sexklub: Men det kaldes »en dårlig idé« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Swingere kan igen tage i sexklub: Men det kaldes »en dårlig idé«

Selv om det er svært at holde afstand, er swingerklubben Swingergaarden genåbnet efter nedlukning som følge af coronavirus. Andre klubber kalder det »en dårlig idé«.

Slagelse - 15. juli 2020 kl. 13:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I forhold til at holde afstand er der er tale om en henstilling og ikke et påbud. Og derfor kan vi få lov til at åbne.

Sådan forklarer Caroline Blixenkrone-Møller, der er ejer af Swingergaarden i Kindertofte ved Slagelse. For siden den 2. juli har swingerklubben holdt åben efter ellers at have været lukket ned for at inddæmme spredning af coronavirus.

Åbningen er sket, selv om det altså ifølge ejeren i sagens natur »er svært« at holde en meters afstand.

- Men vi er i bund og grund underlagt de samme restriktioner som alle andre. Der skal være fire kvadratmeter gulvplads per person, og vi har 600 kvadratmeter, forklarer klubbens ejer og peger dermed på, at de kan samles 150 glade swingere. Hvis det altså ikke var for forsamlingsforbuddet, der kun tillader 100 personer at mødes.

- Så lige nu har vi mere gulvplads, end vi behøver. Derfor er der også mulighed for at trække sig og holde god afstand, hvis man ønsker det, siger Caroline Blixenkrone-Møller og peger også på, at klubben skal lukke senest ved midnat.

Andre: »Vi tilhører fase 4« Siden Danmark lukkede ned i midten af marts som følge af coronavirus, er der sket en gradvis genåbning af landet. Senest har blandt andet restauranter, caféer og værtshuse måttet genåbne i genåbningens fase 3, mens landets diskoteker fortsat må holde dørene lukkede.

Her vurderer regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen nemlig stadig, at risikoen for smittespredning af coronavirus er for stor.

"(...) vi vil gerne melde klart og tydeligt ud, at det er en dårlig ide."

- Swingerklubben Bella Fantasia - Swingerklubben Bella Fantasia I Simmelkær nær Herning vælger den jyske swingerklub Bella Fantasia derfor - modsat altså Swingergaarden - at forblive lukket, indtil genåbningens fase 4, hvor også diskotekerne ventes at måtte åbne op for gæster.

- Vi har kendskab til, at andre klubber åbner før tid, og vi vil gerne melde klart og tydeligt ud, at det er en dårlig ide, skriver swingerklubben blandt andet på sin hjemmeside.

- Vi følger dagligt med på råd, anvisning og vejledninger, der kommer, og alle siger, at vi tilhører fase 4. Vi har ligeledes kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi, og deres holdning er, at de vil lukke os ned med div. bøder, hvis vi bryder retningslinjerne og åbner før tid, lyder det fortsat.

Aftale med politiet Ifølge ejer af Swingergaarden, Caroline Blixenkrone-Møller, er genåbningen af swingerklubben nær Slagelse imidlertid sket efter aftale med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Også selv om der har været en del forvirring angående genåbningen af det »pikante mødested«.

- Vi har spurgt politiet uhyggeligt mange gange om, hvornår vi kunne åbne, men har ikke kunnet få et svar. Men da vi så, at andre klubber i landet genåbnede, ringede vi igen og fik lov til at åbne, fortæller Caroline Blixenkrone-Møller.

"Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at nogle klubber vælger at holde lukket (....)"

- Caroline Blixenkrone-Møller, ejer af Swingergaarden - Caroline Blixenkrone-Møller, ejer af Swingergaarden At genåbningen altså ikke sker i strid med nogen lovgivning bekræftes på Rigspolitiets hjemmeside. Her skriver politiet blandt andet, at »der gælder de samme regler for swingerklubber som for andre klubber, og de må derfor som udgangspunkt holde åbent.«

- Hvis stedet har karakter af en natklub, et diskotek eller lignende, skal det endvidere - ligesom øvrige natklubber og diskoteker - holde lukket for offentligheden, oplyser politiet yderligere.

Om en swingerklub har karakter af en natklub, skal ifølge Rigspolitiet »afgøres efter en konkret vurdering«.

Nødsaget til at åbne At nogle af landets swingerklubber har genåbnet, mens andre fortsat holder lukket, kan altså blandt andet skyldes den enkelte vurdering i den enkelte politikreds.

Har man først fået tilladelsen til at åbne, kan man dog ikke længere modtage tilskud fra blandt andet regeringens hjælpepakker.

Selv om Caroline Blixenkrone-Møller godt kan se, at en swingerklub »kan udgøre en potentiel smitterisiko«, er det derfor i høj grad af økonomiske årsager, at Swingergaarden har valgt at genåbne.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at nogle klubber vælger at holde lukket. Men vi ville aldrig kunne åbne igen, hvis vi først mistede vores tilskud, forklarer klubbens ejer og peger på, at tiden siden corona har været »økonomisk presset«.

I slutningen af marts måned - blot et par uger efter nedlukningen - fortalte Swingergaarden blandt andet til Sjællandske, at klubben alene overlevede takket være en økonomisk håndsrækning fra medlemmerne.

Medlemmer strømmer til For eksempel har medlemmer under hele coronanedlukningen støttet ved at betale for at bruge swingerklubbens hjemmeside, fortæller ejer Caroline Blixenkrone-Møller.

Her kan man oprette sig som medlem og blandt andet chatte sammen.

Flere brugere af swingerklubben har dog savnet at mødes i virkeligheden. Noget, der mærkes tydeligt efter genåbningen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Siden genåbningen den 2. juli har medlemmer

af Swingergaarden ikke holdt sig tilbage. Privatfoto



- Til at starte med måtte vi kun mødes maksimalt 50 personer. Og det var der. Så folk er vendt stærkt tilbage, forklarer ejeren af Swingergaarden og peger på, at de i dag mødes op til det maksimale 100 antal tilladte.

For at begrænse smittespredningen af coronavirus er der sat ekstra sprit op, ligesom de officielle corona-plakater fra Sundhedsstyrelsen har fundet vej frem til den vestsjællandske swingerklubs lokaler. Her opfordres gæster blandt andet til at blive hjemme, hvis de har symptomer.

Medlemmer, der er særligt udsatte for smitte med coronavirus, holder sig desuden allerede væk, siger Caroline Blixenkrone-Møller og kalder det »fornuftigt«.

Fejringsfest udskydes - Der er jo meget fysisk kontakt sådan et sted som her. Men det er voksne mennesker, der kommer her. De ved, at man skal tænke sig om - så det gør de selvfølgelig, forklarer Swingergaardens ejer og peger på, at afspritning langt fra er nogen ny ting i klubben.

- Legetøj har for eksempel altid skulle både vaskes og sprittes af efter brug. Så det er ikke nyt på grund af coronavirus. Andet ville være klamt, slår hun fast.

Swingerklubbens ejer og medlemmerne er så glade for at genåbne, at der planlægges en fejringsfest.

Men fordi man regner med, at mange flere end de tilladte 100 vil deltage, udskydes denne imidlertid i lyset af corona, siger Caroline Blixenkrone-Møller.

- Til de fester, vi plejer at holde, plejer der at komme rigtig, rigtig mange. Så det går ikke med det nuværende forsamlingsforbud. Og så er det også tåbeligt at opfordre til, at så mange mennesker mødes i en tid som denne, synes jeg, fastslår klubejeren.