Formand Jørn Birch og næstformand Katarina Vestbjerg kan ikke love noget på forhånd. Men der arbejdes i svømmeklubben på at skaffe penge, så medlemmer måske kan få kompensation for de vandtimer, som de ikke har fået. Privatfoto

Svømmeklub ønsker at betale penge tilbage til medlemmer

SVØM Slagelse Korsør har opkrævet kontingenter for første halvår, hvor det indtil videre er umuligt at komme i vandet. Klubben forsøger at skaffe penge, så medlemmer kan kompenseres for den del af sæsonen, hvor de ikke kan hoppe i det våde element.

Det er hårde tider for Slagelse Svømmeklub på grund af coronaen, og det er også hårdt for klubbens medlemmer, der her ved årsskiftet betalte for et første halvår, hvor der indtil videre ikke er udsigt til at komme i vandet.

- Det er dog helt almindeligt for klubber, at man gør det på den måde. Men vi arbejder hårdt på, at vi kan skaffe penge til at kompensere medlemmerne for den del af sæsonen, som de ikke har været i vandet. I klubben har vi dog været dobbelt ramt, idet vi jo udover corona-restriktionerne også har været ramt af, at Slagelse Svømmehal har været lukket på grund af renovering, siger næstformand i svømmeklubben Katarina Vestbjerg.