Tiildækkede bassiner under renoveringen af Slagelse Svømmehal, som blev dyr for SVØM Slagelse Korsør. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Svømmeklub i nød beder om hjælp

SVØM Slagelse Korsør har søgt kommunen om kompensation for de mistede kontingenter på grund af nedlukningen af Slagelse Svømmehal. Der er ikke meget, der tyder på, at det lykkes.

Slagelse - 31. august 2021 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

459.562 kroner og 77 øre. Så meget har SVØM Slagelse Korsør opgjort sit tab i forbindelse med renoveringen af Slagelse Svømmehal til. Klubben kom ud af 2020 med et underskud på 446.000 kroner og har bedt kommunen om kompensation for at komme oven vande igen.

Svømmeklubben har oplevet et fald på 325 medlemmer og derfor også en stor nedgang i kontingent-indtægter, hedder det i henvendelsen til kommunen.

Renoveringen og dermed lukningen af Slagelse Svømmehal kom til at vare fra 1. juli sidste år og frem til nytår. Lukkeperioden blev længere end oprindelig planlagt. På grund af corona-situationen, hvor svømmehallen alligevel skulle være lukket, blev renoveringen af hallens klimaskærm på tag og facade nemlig rykket frem.

Det er byrådets kultur- og fritidsudvalg, der skal tage stilling til, om svømmeklubben skal have kompensation helt, delvist eller slet ikke.

Svømmeklubben søger også om 113.750 kroner, som nedgangen i medlemstallet forventes at betyde i form af mistet medlemstilskud i år.

Administration siger nej Hvis politikerne i udvalget lytter til deres administration, tyder det ikke på, at SVØM Slagelse Korsør har specielt gode kort på hånden.

Administrationen peger på, at klubben på grund af den fremrykkede renovering fik tilbudt cirka 10 ekstra, ugentlige svømmetimer i Korsør Svømmehal, ligesom klubben havde mulighed for at købe svømmehals-timer i nabokommuner - en mulighed som kun blev udnyttet i begrænset omfang.

Kommunen har tidligere givet svømmeklubben 64.000 kroner fra corona-hjælpepuljen efter to aflyste sommerstævner, og kommunen har fastholdt de folkeoplysende tilskud og andre tilskud på trods af de manglende aktiviteter.

Den kommunale administration anerkender, at svømmeklubben blev negativt påvirket af den fremrykkede renovering af svømmehallen, samtidig med at den som andre klubber har lidt under corona, og tilføjer, at det kan være svært at skille medlems-konsekvenserne af renoveringen fra den tilbagegang, som coronaen har betydet.

Den kommunale administration er nået frem til, at svømmeklubben ikke skal have kompensation. Også fordi det kan føre til, at andre foreninger, der bliver ramt af »nødvendige facilitetsrenoveringer«, så kan have en forventning om også at blive kompenseret.