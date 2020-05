I Slagelse Svømmeklub lægger man vægt på, at der skal kunne holdes internationale stævner i den kommende store svømmehal. Ikke mindst i vandpolo, hvor klubben jo ofte har internationale modstandere. Foto: Kristian Buchmann

Svømmeklub afviser at betale penge tilbage

Slagelse - 02. maj 2020

Selv om de 2200 medlemmer af Slagelse Svømmeklub i snart et par måneder ikke har kunnet komme i bassinet, skal de ikke regne med at få tilbagebetalt kontingentkroner.

Det fremgår af et nyhedsbrev fra svømmeklubbens bestyrelse, hvor det beklages, at man ikke kan tilbyde de sædvanlige aktiviteter.

- Vi valgte, efter grundige overvejelser, at følge retningslinjerne fra Dansk Idræts Forbund. Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid, skriver bestyrelsen.

Det oplyses videre, at svømmeklubben i hele perioden har valgt at fastholde aflønningen af alle, der normalt har faste hold i svømmeklubben.

Har man betalt for at komme med til stævner, er der dog mulighed for refusion.

To store stævner er nemlig blevet aflyst i juni, nemlig svømmestævnet Harboe Cup, der plejer at have deltagelse af godt 400 svømmere, og det store vandpolostævne HRS Cup.

- Vi plejer at hente et overskud på omkring 150.000 kroner her, og disse penge vil vi søge at få dækket ind via kommunens hjælpepakke, siger klubformand Katarina Vestbjerg.

Formand for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen, siger, at det er hans indtryk, at langt hovedparten af kommunens klubber har valgt at fastholde opkrævningen af kontingenter.

- De kommunale hjælpepakker skal hjælpe de steder, hvor man har budgetteret med noget, som man ikke kan få ind på grund af coronakrisen. For eksempel en aflyst gymnastikopvisning, hvor man kan søge dækning af nettotabet, siger Jørn C. Nielsen.

Som nævnt i avisen forleden kan det komme til at knibe meget med svømmetid i Slagelse Svømmehal, selv hvis statsministeren vil melde ud, at svømmehaller må åbne 11. maj.

Hvilket skyldes, at en renovering af taget her i sommer vil gøre det umuligt at bruge hallen.

Den vil tidligst være klar til september.

- Vi plejer jo at starte den nye sæson i august, og håber også på, at vi vil kunne komme i vandet efter 10. maj. Så hvis Slagelse Svømmehal ikke kan bruges, så vil jeg da opfordre kommunen til at sørge for, at vi kan få svømmetid i andre haller. For eksempel RIngsted eller Kalundborg. Sådan som man gjorde i forbindelse med den store renovering af Slagelse Svømmehal for år tilbage, siger Katarina Vestbjerg.

I oplægget til mødet i kultur- og fritidsudvalget tirsdag indgår et notat fra afdelingsleder Christian Abildgaard, hvor det fremgår, at der kan blive meget stor trængsel i Korsør Svømmehal, hvis Slagelse Svømmehal lukkes på grund af renovering på et tidspunkt, hvor den ellers ville kunne være åben i henhold til corona-reglerne.

Katarina Vestbjerg lægger i øvrigt vægt på, at den nye 50 meters bane indrettes, så den kan bruges til internationale stævner. Ikke mindst af hensyn til vandpoloklubben, der jo er blandt landets bedste og derfor også af og til spiller internationale kampe.

Det var fredag ikke muligt at få afklaret, om begge de to forslag opfylder disse krav.

Formanden støtter også, at det nuværende bassinområde i Slagelse fremover indrettes mere til familieområde, mens det nye store bassin så kan bruges mere til svømmmetræning.

Og så ser man i øvrigt i klubben frem til 13. maj, hvor der er planlagt ekstraordinær generalforsamling på græsset bag Slagelse Svømmehal. Med fusion mellem svømmeklubberne i Korsør og Slagelse på dagsordenen.