23 millioner kroner til renovering og etablering af varmtvandsbassin og wellness-område, som formentlig inddrager hakket til venstre for den gule murstensvæg, betyder lukning fra september 2023 til juli 2024. Foto: Helge Wedel

Svømmehalslukning fastsat

Tidsplan og rækkefølge for de omfattende renoveringer og udbygninger af svømmehallen i Slagelse med et 50 meter bassin og i Korsør med vamtvandsbassin og et wellness-område er nu godkendt af politikerne i kultur og fritidsudvalget