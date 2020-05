Peter Tingsgaard mener, at det afsatte beløb giver mulighed for at opnå en rigtig god løsning til glæde for mange. Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Svømmehals-løsning vækker glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmehals-løsning vækker glæde

Slagelse - 28. maj 2020 kl. 20:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er bare helt fantastisk med den løsning, og det er meget glædeligt, at den bakkes op af alle partier, for så er der da stor sikkerhed for, at det endelige resultat også bliver godt.

Det siger Peter Tingsgaard, der igennem en lang årrække har kæmpet for at få udvidet svømmefaciliteterne i Slagelse. Tingsgaard har været formand for svømmeklubben, hvor han har været medlem siden han var 11 år, og har desuden været meget aktiv i den forening, som har arbejdet for at lave et såkaldt aqua park projekt i Slagelse.

Et projekt der i sin tid var planlagt til at skulle placeres på Hunsballe-grunden.

Peter Tingsgaard er dog meget glad for den løsning, som byrådet vedtog på sit møde mandag med et 50 meter bassin suppleret med forskellige wellness-aktiviteter i den nuværende svømmehal.

- Projektet ligner meget det første udkast til Slagelse Aqua Park, og der er ingen tvivl om, at det vil komme til at gavne rigtig mange borgerne her i kommunen, ligesom man vil kunne tiltrække folk udefra, siger Peter Tingsgaard.

Han er godt tilfreds med, at politikerne har valgt at lave mere plads omkring det nye store bassin i forhold til det projekt, som var foreslået af et flertal i kultur og fritidsudvalget.

- På den måde har man sikret sig, at der også i fremtiden vil være plads til aktiviteter, hvor deltagerne både skal kunne være aktive i vandet og på arealet ved siden af bassinet, siger Peter Tingsgaard.

Han peger også på, at man kan lave de forskellige wellness-løsninger som moduler. Her er der meget inspiration at hente i andre nybyggede svømmehaller.

- Det bliver rigtig godt, at der fremover kommer til at kunne foregå flere ting i svømmehallen samtidig. Det store bassin kan bruges til at svømme frem og tilbage samt til vandpolokampe, så man vil kunne holde både stævner og afvikle vandpolokampe uden at skulle forstyrre de mere familieagtige aktiviteter i den nuværende svømehal, siger Peter Tingsgaard.

Under byrådets behandling glædede ikke mindst tidligere borgmester Stén Knuth (V) sig over, at man var nået frem til en beslutning om et projekt.

Også Jørgen Grüner (SF) glædede sig over, at der i projektet indgår wellness-faciliteter for otte millioner kroner i den nuværende Slagelse Svømmehal. Herunder ifølge Grüner også etablering af en vandrutschebane, som jo tidligere har været sat op på stedet.

Peter Tingsgaard konstaterer, at man nu får det meste af det som tidligere indgik i aqua park projektet, der var noget dyrere, idet alt skulle nybygges.

- Vi får ikke noget 10 meters tårn, men der vil faktisk være mulighed for at lave det senere, hvis man skulle få lyst til det, siger Tingsgaard.

Han mener, at der med den afsatte økonomiske ramme på i alt 165 millioner kroner i Slagelse og Korsør er gode muligheder for, at man kan få de helt rigtige løsninger.

Selve det nye 50 meters bassin i Slagelse skal efter planen koste 94 millioner kroner, og hertil kommer så otte millioner kroner til wellness i den nuværende svømmehal.

De resterende 63 millioner kroner skal bruges til akutte renoveringer i Slagelse Svømmehal (39 millioner kroner), omkring 18 millioner kroner i Korsør Svømmehal samt 5, 3 millioner kroner til wellness og varmtvandsbassin i Korsør Svømmehal. Endelig er der knap en million kroner til uforudsete udgifter - et beløb der oprindelig var på 10 millioner kroner, men som blev barberet væk, da der skulle skaffes plads til 10 ekstra baner og ekstra vanddybde i det nye 50 metersbassin.

relaterede artikler

Projekt til over 150 millioner kroner på byrådets bord 25. maj 2020 kl. 11:39

Venstre ønsker dyr svømmehal 12. maj 2020 kl. 09:42