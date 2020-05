Det bliver et 50 meter bassin som dette her i Vejle, at man også vil lave i Slagelse, men der skal være ekstra plads omkring bassinkanten. Og så bliver der også plads til wellness-faciliteter i Slagelse Svømmehal.

Svømmehals-løsning til 165 millioner kroner

På byrådets møde enedes partierne nemlig om at indgå et kompromis, der samlet løber op i 165 millioner kroner til nybyggeri af 50 meter bassin i Slagelse, samt diverse renoveringer og investeringer i wellness-faciliteter og varmtvandsbassiner i Slagelse og Korsør.

Disse penge skal bruges til at skaffe et par hundrede kvadratmeter mere plads i den hal, som skal danne rammen om den billige bassin-løsning, nemlig et 50 meter stålbassin med påsvejst PVC-folie.

Hertil kommer så, at man ikke mindst efter ønske fra SF, fik tilføjet wellness-faciliteter for otte millioner kroner i den nuværende svømmehal.

V-gruppeformand Knud Vincents var stemt for, at man traf en endelig beslutning på mødet, mens borgmesteren mente, at man måske lige skulle vente og have de allersidste ting på plads på mødet i juni.