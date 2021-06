Svømmehaller åbner igen

På kommunens hjemmeside angives antal smittede til to, men som Sjællandske skrev tidligere, har fem været corona-smittet. Et personalemøde onsdag i forrige uge samt vagter på kryds tværs med hinanden kan have givet smitten bedre vilkår for at ramme flere. Corana-smitten er sporet til at komme fra et privat arrangement i form af en bytur med en af livredderne som deltager. Ingen af de smittede har ifølge Sjællandskes oplysninger haft alvorlige gener ud over en smule feber.