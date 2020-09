Slagelse Svømmehal i sin nuværende skikkelse. Nu bliver der ikke mulighed for at komme ind i den før til januar. Foto: Slagelse Kommune

Svømmehal er lukket resten af året

Slagelse - 04. september 2020 kl. 08:36 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brugerne af Slagelse Svømmehal skal have fat i en ny omgang tålmodighed. Kommunen melder nu ud, at svømmehallen først bliver genåbnet til januar. Det skulle ellers efter planen ske i oktober, men renoveringen af hallens tag har vist sig at være en mere omstændelig opgave, end kommunen havde regnet med.

Det har vist sig, at stålprofilerne, som holder tag og facade fast i det bærende stålgitter, var i dårligere stand end først antaget. Stålprofilerne skal derfor også skiftes, og det giver en forsinkelse på 14 dage, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Når 14 dages forsinkelse kan udsætte genåbningen med tre uger, hænger det sammen med, at det hele tiden har heddet sig, at taget først ville være færdigt sidst på året. Håbet var imidlertid, at svømmehallen godt kunne tages i brug, mens hallen var midertidigt afdækket af et stort, sort telt, som den er nu, men den går ikke.

- Vi havde håbet, at brugere af svømmehallen kunne komme ind allerede fra oktober, mens etableringen af taget blev færdiggjort, og overdækningen stadig var på. Det har vist sig, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor kommer brugere af Slagelse Svømmehal til at vente til januar, før end de kan hoppe i bassinerne igen, men under et flot nyt tag som kan holde mange år ud i fremtiden, lyder det fra formand for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S).

Udskydelse af genåbningen får både betydning for svømmehallens besøgende og i høj grad også foreningslivet, som der arbejdes på at finde løsninger til, blandt andet med svømmetider i Korsør Svømmehal.

Formand for Svøm Slagelse Korsør, Jørn Birch, udtrykker sig forholdsvis fortrøstningsfuldt:

- Som forening er vi naturligvis presset på vores svømmeaktiviteter, både på grund af corona-nedlukningen og fordi vi må undvære Slagelse Svømmehal i en længere periode. Vi har en positiv dialog med kommunen om at finde helhedsorienterede løsninger inden for de rammer, som er mulige på nuværende tidspunkt, siger han i pressemeddelelsen.