Svømmehal åbnes tidligst til oktober

Slagelse - 09. juni 2020 kl. 06:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens folk over det ganske land kan hoppe i klorvandet i denne uge, kommer brugerne af Slagelse Svømmehal til at vente til 1. oktober på at få denne oplevelse - med mindre de altså for eksempel tager til Korsør Svømmehal, der åbner på torsdag.

I Slagelse er man nemlig blevet dobbelt ramt af corona-restriktionerne. Først måtte svømmehallen lukkes ned i marts, og herefter skete der så det, at politikerne besluttede at fremskynde den renovering af svømmehallens tag, som ifølge den oprindelige plan ellers først skulle have været lavet om flere år, når det nye 50 meter bassin var klar.

Det skete i et forsøg på at holde hånden under den lokale beskæftigelse.

Den første melding var, at renoveringen ville være overstået til august, hvor svømmeklubben starter de fleste af sine hold, og hvor man forventede, at corona-restriktionerne ville blive lempet.

Hvilket betød, at det hovedsageligt var konkurrencesvømmere og vandpolospillerne, der træner hele året, som ville blive ramt.

Men nu er man altså havnet i en situation, hvor man gerne må svømme for regeringen, men det er umuligt på grund af renoverings-beslutningen.

- Det er selvfølgelig uheldigt, men svømmehallen trænger altså til at blive renoveret. I første omgang håbede vi, at den ville være klar til august, men det har vist sig at tage længere tid. Blandt andet fordi corona også har påvirket anskaffelsen af materialer, fortæller Puk Kirkeskov Hvistendal, der er konstitueret leder af idræt, fritid og faciliteter i Slagelse Kommune.

Katarina Bjerre Vestbjerg, næstformand i Svøm Slagelse Korsør, var mandag usikker på, om svømmerne måske alligevel kunne komme i det våde element i Slagelse hurtigt, da hun ikke kunne se, at der var gang i renoveringen.

Men det kan ikke lade sig gøre.

- Renoveringen vil gå i gang om 14 dage, og derfor vil man stort set ikke kunne nå at få gjort svømmehallen klar til åbning, før den skal lukkes igen. Den har jo været kølet helt ned i to måneder, siger Puk Kirkeskov Hvistendal.

Det er det lokale firma Georg Berg, som har vundet udbuddet om at renovere svømmehallens tag og facader.

Puk Kirkeskov Hvistendal oplyser, at man naturligvis er i dialog med svømmeklubben om først og fremmest at få overført aktiviteterne til Korsør Svømmehal.

- Her har vi aftalt med nogle mindre klubber, der også bruger hallen i Korsør, at de venter med at komme til efter 1. oktober. Der bliver også tale om, at svømmeklubben vil få tildelt nogle timer i den offentlige åbningstid, siger Puk Kirkeskov Hvistendal.

Katarina Bjerre Vestbjerg siger, at en mulighed kunne være, at kommunen også købte sig ind i svømmehallen i Ringsted i perioden, hvis det viser sig, at der er et behov for det.

- Det vil jeg ikke afvise kan ske, siger Puk Kirkeskov Hvistendal, der endnu ikke har fået alle ønskerne om tider fra svømmeklubben.

Katarina Bjerre Vestbjerg oplyser, at svømmeklubben i den »vandfri« tid har gang i forskellige former for træning på græsarealet ved svømmehallen.