Svindler »vekslede« til to 500-kronesedler

Mandag klokken 14.40 blev en medarbejder i en kiosk i Bredegade fuppet til at udlevere to 500-kronesedler.

En mand henvendte sig i kiosken og ville have vekslet nogle 1000-kroner til mindre sedler. Fupmageren afbrød medarbejderen flere gange, og han slap af sted med to 500-kroner mere, end han skulle have.