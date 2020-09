Artiklen: Svenskere sat af toget og står til bøde: Nægtede at bære mundbind

Søndag aften blev politiet kaldt til banegården i Slagelse, fordi en togfører i et tog, der ankom klokken 20.55, havde anmeldt, at to rejsende ikke ville bruge mundbind i toget.

Det var to svenske statsborgere, og da de fortsat ikke ville rette sig efter togpersonalets anvisning om at bruge mundbind, blev de sat af toget, og de står nu begge til en bøde for overtrædelse.

Bøden er i udgangspunktet på 2.500 kroner.