Lystfiskerne gør opmærksom på, at der vokser små øer op ud for åens udmunding. Kystinspektoratet mener dog ifølge et svar til kommunen ikke, at dumpning af sand fra uddybning af Korsør Havn har nogen større betydning for det. Foto: Slagelse Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Svar på spørgsmål vedrørende fiskedød i Tude Å Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svar på spørgsmål vedrørende fiskedød i Tude Å

Chef i Kystdirektoratet mener ifølge kommunen ikke, at sand dumpet ud for Frølunde kan være afgørende for, at udløb stopper til.

Slagelse - 31. juli 2020 kl. 10:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste weekends fiskedød i Tude Å fik lystfiskerne i Udsætningsforeningen UFV95 til at stille spørgsmålet, om dumpning af sand i nærheden af udmundingen i Storebælt kan være medvirkende til, at udløbet stoppede til. Med fiskedød til følge.

Samtidig undrede udsætningsforeningen sig i en henvendelse til politikere og embedsmænd over, at man ikke brugte det sand, som blev gravet op i forbindelse med en uddybning af havnen i Korsør, til opfyldning med sand i Halsskov Færgehavn.

Istedet for at dumpe det 500 meter sydvest for Tude Å´s udmunding.

Lystfiskerne gør i henvendelsen opmærksom på, at der vokser små øer op ud for Tude Å´s udmunding. Og at kort dokumenterer, at kysten vokser med cirka 25 meter hvert år. Hvilket betyder, at åens udløb tilsvarende forlænges.

Afvisning fra Kystdirektoratet Sjællandske har gentagne gange søgt at få en vurdering af sagen hos Kystdirektoratet.

Den ansvarlige medarbejder her er på ferie, men en anden medarbejder henviste os til Miljøstyrelsen.

- Vi skal søge Miljøstyrelsen om tilladelse til at placere sandet, lød meldingen.

I Miljøstyrelsen afviste man dog at kommentere sagen og meldte ud, at det var Kystdirektoratets ansvar.

Chefkonsulent Bo Gabe fra Slagelse Kommunes center for miljø, plan og teknik oplyser dog til Sjællandske, at det er lykkedes for kommunen at få fat i Kystdirektoratet.

- Sagsbehandleren på den aktuelle sag fra Korsør Lystbådehavn er på ferie, men en af cheferne i Kystdirektoratet turde godt, med behørige forbehold for ikke at kende den konkrete sag i detaljer, sige, at betydningen af de beskedne mængder sand der dumpes ud for Frølunde må formodes af være ubetydelige, sammenholdt med de enorme mængder, som havet i forvejen rokerer rundt på ud for udløbet ved Tude Å, skriver Bo Gabe i en mail til Sjællandske.

Derfor blev sand ikke brugt i Halsskov

Til spørgsmålet om hvorfor sandet til sandopfyldning i færgelejerne i Halsskov Færgehavn ikke er hentet fra uddybnings-arbejdet i Korrsør Havn, bliver det oplyst fra projektleder Torben Hjelm, at det naturligvis blev overvejet.

- Det viste sig imidlertid, at sandet var for fint og forurenet til, at vi kunne benytte det til en stabil opfyldning.Derfor blev der hentet sand af den rette kvalitet fra et godkendt råstofområde ved Agersøvej, skriver Torben Hjelm i en mail.

Han skriver videre, at med hensyn til uddybningsmateriale fra Korsør Lystbådehavn fik man oplysningerne om muligheden alt for sent i forhold til det igangværende projekt.

- Og der der var givetvis ikke tilstrækkeligt med materiale, skriver Torben Hjelm.