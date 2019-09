Eliane von Bülow (tv.) og Annette Juul Jessen er begge blevet ansat som pårørendevejledere i Slagelse Kommune. En ny funktion, der skal yde hjælp, rådgivning og støtte til pårørende til svækkede ældre over 60 år. Det er nødvendigt, hvis pårørende ikke også skal gå hen og blive syge, lyder det. Foto: Jens Wollesen

Svært at være pårørende: Nu sætter kommune ind med hjælp

Slagelse - 23. september 2019

Når hjemmeplejen flytter ind, flytter livet, som man kender det, ofte ud.

Som samlever, barn eller barnebarn til en svækket ældre over 60 år kan hverdagen derfor ofte blive svær. Men i Slagelse Kommune skal et nyt tilbud nu gøre livet som pårørende lettere.

Således har kommunen valgt at ansætte to såkaldte »pårørendevejledere«. Deres job kommer til at bestå i at vejlede de pårørende, ligesom de kan være med til at sætte ord på, hvad der er svært. Det er nemlig ikke ens for alle:

- Hvis man lever med en svækket ældre, kan ens hjem for eksempel pludselig gå hen og føles som en arbejdsplads, når hjemmeplejen rykker ind. For ud af det blå er der nogen, der bestemmer, hvor tingene skal stå, og hvor meget plads, der skal være rundt om sengen, forklarer Annette Juul Jessen, der er én af kommunens nyansatte vejledere.

Tidligere har hun arbejdet som sygeplejerske, ligesom hun har arbejdet som områdeleder for hjemmeplejen.

- Men det kan også være en situation, hvor den ældre er så syg og svækket, at denne på et personligt plan ændrer sig. Og så kan man som for eksempel partner eller barn til den ældre pludselig føle, at man ikke længere kender vedkommende, uddyber Annette Juul Jessen og peger på, at ordet »svækket« skal forstås i bredeste forstand.

Den svækkede behøver således ikke at have en diagnose, men kan være aldersbetinget svækket eller svækket af andre årsager, forklarer Annette Juul Jessen.

Kan spare ressourcer Men netop på grund af de mange udfordringer, der kan være forbundet ved at være pårørende til en svækket ældre, bør alle kommuner ansætte én eller flere pårørendevejledere. Det mener Ældre Sagen.

Det kan nemlig koste helbredet, hvis udfordringerne står på i for lang tid, viser flere undersøgelser.

45 procent svarede, at de havde koncentrationsbesvær på arbejdet. I 2015 fik Ældre Sagen foretaget en undersøgelse blandt voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere.Undersøgelsen blev udført af Danmarks Statistik og omfattede interview med 920 personer i alderen 18-64 år, som alle har forældre over 64 år, der modtager hjemmehjælp.Undersøgelsen viste blandt andet, at: Hjælp og vejledning vil af den grund kunne reducere udgifter til for eksempel pårørendes sygedagpenge, stress eller behandling i de tilfælde, hvor pårørende bliver syge på grund af de omsorgsopgaver, de påtager sig, mener foreningen.

Fordele, som de to nyansatte pårørendevejledere i Slagelse Kommune også kan se. Begge har en baggrund indenfor sygehus- og kommunalt regi og mener, at hjælp til pårørende længe har været et overset emne.

- Privat lever vi i en kultur, hvor man, når én er syg eller svækket, oftest spørger: »Hvordan går det med ham eller hende derhjemme?« De færreste husker altså at spørge: »Hvordan går det egentlig med dig?« forklarer Eliane von Bülow, der har baggrund som psykolog og ligesom Annette Juul Jessen er nyansat som pårørendevejleder i kommunen.

Et rum til at puste ud Hos de to vejledere kan pårørende til en svækket ældre over 60 år fra Slagelse derfor både modtage vejledningssamtaler og deltage i netværkscaféer, hvor de kan møde andre, der står i samme situation som dem selv.

For bare det at blive set og hørt, kan for mange gøre en stor forskel. Det mener både Eliane von Bülow og Annette Juul Jessen, der oplever lige præcis dét fra de pårørende, de arbejder med.

- Noget af det, der fylder rigtig meget for rigtig mange, og som de færreste tør sige højt, det er dårlig samvittighed. Det kan være dårlig samvittighed over, at man synes, at det er belastende, at den syge fylder så meget, og at man må tilsidesætte sit eget liv, fordi man skal tage sig så meget af en andens, forklarer Eliane von Bülow.

- Så at vi går ind og siger de ting højt for dem og legaliserer det og fortæller, at det faktisk er helt okay at have det sådan, det er en kæmpe lettelse for rigtig mange. Så vi giver dem på den måde et rum, hvor de bare kan puste ud og blive mødt i det, der er svært, uddyber hun.

Alle bør tage kontakt Af den grund opfordrer de to vejledere alle pårørende til en svækket ældre over 60 år til at tage kontakt, hvis de har det den mindste smule svært. Også hvis man som pårørende er i tvivl om, hvad man præcis har brug for hjælp til, forklarer de.

- Der er ikke nogen, der har det mere »rigtig svært« end andre. Alle, der får den mindste følelse af genkendelse, når de læser om tilbuddet, synes jeg, bør kontakte os. For vi skal nok hjælpe dem, forklarer Anette Juul Jessen og slår fast:

- Nogle har bare brug for en telefonsnak, og så er de på vej, mens andre har brug for et individuelt forløb. Men det er sådan noget, vi finder ud af efterhånden, som de tager kontakt til os.

Da pårørendevejlederfunktionen er et tilbud til pårørende til svækkede ældre over 60 år, samarbejder de to pårørendevejledere i Slagelse Kommune blandt andet med Dansk Røde Kors og Frivilligcenter Slagelse.

Formålet med indsatsen er desuden at afdække, hvor der ellers kunne være behov for pårørendevejledning.