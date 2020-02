Svært at sikre spor efter hærværk på solpaneler

Se billedserie Til venstre ses nogle af de 21 knuste solpaneler, mens Halsskov Varmeværk er i baggrunden. En offentlig sti går gennem de to energianlæg. Politiet ønsker kontakt til personer, der var i dette område mellem onsdag den 12. februar klokken 12.00 og torsdag den 13. februar klokken 06.00. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 14. februar 2020 kl. 19:41 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet beder personer, der har været nær solpanelerne om at henvende sig. Huller i en tyk rude menes ikke at være skudhuller, men der er nu oprettet en sag om hullerne.

Har du mellem onsdag den 12. februar klokken 12.00 og torsdag den 13. februar klokken 06.00 været nær SK Forsynings store solpanelanlæg bag Halsskov Varmeværk på Energivej i Korsør Erhvervspark, så vil politiet gerne kontaktes på 114. Beskeden til mulige vidner sker som en del af politiets efterforskning, der skal søge at finde frem til den eller de gerningsmænd, der angiveligt med et redskab knuste glasset på 21 solpaneler, hvor nyværdien af et enkelt panel er 20.000 kroner.

Fra Korsør Station går en offentlig asfalteret sti tæt forbi halmvarmeværket på den ene side og de mange solpaneler på den anden ned til Motalavej-området. Har man gået på stien i førnævnte tidsrum, skal man altså kontakte politiet.

Regn skyller spor væk - Den seneste tids megen regn har gjort det vanskeligt for os at sikre spor, men dermed har jeg ikke sagt, at vi ikke har fundet nogen, siger Jens Jedig Christiansen til Sjællandske. Han er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse.

- Er det skudhuller, der er i den store rude på varmeværket?

- Først må jeg sige, at det er helt tilfældigt, at vi opdager de huller, du omtaler, for vi har ingen anmeldelse om dem. To knuste ruder er anmeldt til os den 13. november 2019, men nu har vi oprettet en hærværkssag på hullerne også. Vi mener, at de er frembragt med et redskab. Hvilket vil jeg af efterforskningsmæssige årsager ikke oplyse. Skud går som regel helt gennem ruden, hvilket ikke er tilfældet her, siger Jens Jedig Christiansen.

Politiet anser også solpanelerne knust med et ukendt redskab. SK Forsyning har tidligere ment, at stenkast kunne være årsagen. Området med solpanelerne er rig på løse sten på jorden.

Hegn omkring solpanelerne SK Forsyning har ifølge direktør Jan Østerskov planer om at hegne hele området med solpanelerne ind, så får kan sættes ud for at holde græs og bevoksning nede mellem de CO2-venlige og energiproducerende skråtstillede solpaneler.

Direktøren kalder hærværket mod solpanelerne for en uforståelig og fuldkommen uacceptabel adfærd.

Mulig kameraovervågning Området med solpanelerne har indtil nu ikke været kamera-overvåget, men det kan komme.

- Vi har overvejelser om at kameraovervåge området med solpanelerne fra kameraer placeret højt oppe på halmvarmeværket, for vi vil søge at gøre alt for at undgå gentagelser af noget så meningsløst som hærværk mod en klimavenlig energiproduktion, som vores solpaneler og halmvarmeanlæg er udtryk for, sagde Jan Østerskov torsdag til Sjællandske.