Svært at finde fritidsjobs - så nu går unge med plakater for fibernetselskab

Fibia har fået mulighed for at tilbyde fibernet til 3700 lejemål fordelt på 50 afdelinger i FOB i Slagelse. Nu er unge fra boligområdet Ringparken derfor kommet på banen i såkaldte »lommepengejobs«.

Slagelse - 25. marts 2021

Mens landet har været lukket ned, har det for flere unge været en udfordring at finde fritidsjobs.

Men nu går unge fra Ringparken rundt og sætter plakater op i 350 opgange som led i såkaldte »lommepengejobs«, og der er mulighed for meget mere arbejde.

Selskabet Fibia har nemlig fået mulighed for at tilbyde fibernet til 3700 lejemål fordelt på 50 afdelinger i FOB i Slagelse. Og der er brug for at få information ud til samtlige 3700 lejemål i FOB.

Og nu altså også i Slagelse almennyttige Boligselskab.

Ifølge fritidsjobkonsulent, Allan Hessel, der står for indsatsen med lommepengejobs under den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats«, kommer opgaven på det helt perfekte tidspunkt.

- Det er perfekt for de unge, at de får en rigtig arbejdsopgave. Jeg kan klart mærke, at de tager det alvorligt. Lige nu er der tre til fire fritidsjobbere på opgaven en gang om ugen, fortæller han.

Allan Hessel har selv været rundt med plakater i opgangene, og hans opgave som fritidsjobkonsulent er at matche de unge fritidsjobbere med virksomheder samt sørge for, at de unge er rustede til et arbejde.

Baner vej til uddannelse og arbejdsmarkedet Opsætning af plakaterne i opgangene sker således efter aftale mellem Fibia, Slagelse Boligselskab og FOB, og ifølge den boligsociale helhedsplan er fokus på fritidsjobindsatsen vigtig.

Når unge har et fritidsjob, øger det nemlig deres chancer for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Men under corona-nedlukningen har mange virksomheder - for eksempel byens caféer - ikke haft mulighed for at ansætte fritidsjobbere. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fritidskonsulent Allan Hessel har gennem tre år haft 234 unge igennem et forløb, og ud af dem er 163 kommet i job eller fritidsjob. Han ses her sammen med Ali imad el Ali, der er en af de unge, som er i et såkaldt lommepenge-job. 10-12 unge har disse jobs, hvor de blandt andet hjælper til i lokale klubber eller laver arbejde for Helhedsplanen. Privatfoto

- Vi har heldigvis altid mulighed for lommepengejobs i boligselskaberne, hvor de unge går til hånde hos viceværterne og deler plakater rundt i opgange. Men det betyder noget, at de her har fået en »rigtig« opgave og en arbejdsgiver, som virkelig har brug for deres arbejdskraft, det giver noget ekstra, siger Allan Hessel.

Han arbejder normalt med de unge i et længere mentorforløb, hvor de starter med at lære, hvordan man skriver en god personlig ansøgning, ligesom de får rådgivning i, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads.

På den måde lærer fritidsjobberne både at tage ansvar, møde til tiden og udføre større arbejdsopgaver.

Ændret markedsføring Normalt bruger Fibia ellers andre metoder i deres markedsføring: De kører ud i bydele og boligområder med deres Fiberbil og taler med folk, ligesom de holder åbent hus-arrangementer i beboerhuse og selskabslokaler.

Men ifølge Flemming Steen Thomsen fra Fibia har fibernetselskabet på grund af de mange forskellige corona-restriktioner været nødt til at tænke i nye baner.

"Det er helt valgfrit, om beboerne vil tage imod tilbuddet (...)"

- Michael Holck Wolfhagen, projektleder i FOB - Michael Holck Wolfhagen, projektleder i FOB - Vi foretrækker at komme ud og tale med folk om vores produkter, men det kunne vi ikke. I stedet har vi valgt at hænge plakater op i alle opgange, hvor beboerne kan tage vores kontaktinformation. De beboere, som godt vil modtage reklamer, modtager desuden en hilsen sendt fra Fibia i postkassen, siger Flemming Steen Thomsen og peger på, at Fibia er glad for det nuværende samarbejde med fritidsjobberne og håber, at de har mod på endnu flere opgaver.

Projektleder i FOB, Michael Holck Wolfhagen, har ansvar for at fibernettet bliver installeret i alle boligselskabets lejemål i Slagelse og var ham, der formidlede kontakten til Allan Hessel og de unge fritidsjobbere.

Ikke tænkt som reklame - Jeg vidste, at Allan havde en gruppe unge fritidsjobbere, som kunne hjælpe med opgaven, så jeg sendte Fibia videre til ham, forklarer projektlederen og understreger, at det ikke er FOB's opgave »at gøre reklame for Fibia eller overtale beboerne til at skifte leverandør«:

- Det er helt valgfrit, om beboerne vil tage imod tilbuddet, men fiberinstallationen sker i alle lejemål. Beboerne bliver tilbudt en favorabel pris på fibernet, men fordi vi ikke vil eller kan lave reklame, er det op til Fibia selv at sælge deres produkter, fortæller Michael Holck Wolfhagen og peger på, at Fibia installerer fibernettet gratis i boligområderne.

Ifølge Flemming Steen Thomsen fra fibernetselskabet skal Fibia således have information rundt i opgangene i samtlige af Slagelse Boligselskabs 2000 lejemål.

Det ser fritidsjobkonsulent Allan Hessel »stort potentiale«, forklarer han.

- Vi er i hvert fald klar, hvis det viser sig, der kommer mere arbejde. Hvis de unge beviser, at de kan løfte opgaven, er der måske andre, som kan bruge deres arbejdskraft, slår han fast.