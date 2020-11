Brætspilscaféen Sporhunden uddeler gratis mundbind og har sprit på alle bordene. Men gæsterne bliver i øjeblikket hellere derhjemme. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Svær start: - Vi er coronaramte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svær start: - Vi er coronaramte

Som nyåbnet brætspilscafé har Sporhunden i Slagelse haft det svært. Coronavirus og udvidet krav om brug af mundbind får folk til at holde spilaftenerne derhjemme, lyder det.

Slagelse - 22. november 2020 kl. 12:42 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er ikke nemt at starte nye projekter midt i en krisetid. Det har brætspilcaféen Sporhunden i Slagelse måttet sande.

I september åbnede caféen som byens første af sin slags i Det Gamle Posthus på Søndre Stationsvej. Men trods fraværet af konkurrence har opstarten været svær, lyder det i dag.

- Vi er »coronaramte« ligesom alle andre. Det er en svær periode at starte op i, og det havde vi godt set komme. Men det er blevet endnu sværere nu efter de nye restriktioner, fortæller medejer Michelle Baltzer. Hun peger på, at det skærpede krav om brug af mundbind alle indendørs steder med offentlig adgang også gælder på Sporhunden. Og at det får folk til at holde sig hjemme.

Måtte smide mad ud - Det at tage ud er jo ikke en nødvendighed. Jo, hvis man skal handle. Men det er jo ikke nødvendigt at tage på spilcafé. Og det kan vi mærke, siger Michelle Baltzer.

Sammen med Birgitte Rask Jespersen åbnede hun ellers brætspilscaféen med ambitionen om at skabe et mødested i rammerne af »hjemlig hygge« som et alternativ til de almindelige caféer eller barer.

Men på grund af coronavirus har stedet i dag været nødt til at indskrænke deres åbningstider og tilbud af servering. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Batzer (th.) og Birgitte Rask Jespersen åbnede brætspilscaféen Sporhunden i Slagelse den 3. september. Foto: Fleur Sativa

- Vi tilbyder mindre forskelligt mad, simpelthen fordi der ikke kom nogen og købte det, så vi måtte smide en masse ud. Men man kan stadig få stillet sulten, forklarer Michelle Baltzer.

I brætspilscaféen serveres der foruden mad også både varme og kolde drikke. Og så deles der i dag gratis mundbind ud til besøgende.

Det skal gæster iføre sig, så snart de træder ind ad døren, mens de må tage det af, når de sætter sig ned.

Smitterisiko holdes nede - Derudover har vi sprit ved samtlige borde og også ved indgangen, fortæller Michelle Baltzer, som håber, at borgere vil huske at støtte op lokalt og altså tage en spilaften ude af og til. Også selv om der er coronavirus.

- Vi gør alt for at holde risikoen for smitte nede, så folk kan trygt komme her og slå med terninger, slår medejeren af brætspilscaféen fast.

- Det er jo ikke anderledes, end når man åbner kølemontren i supermarkedet for at tage en mælk eller holder sig fast, når man står i bussen, uddyber Michelle Baltzer.

"(...) jeg håber da, at folk vil huske os og støtte op om lokale tiltag -selv, hvis det kræver et mundbind."

- Michelle Baltzer, Sporhunden - Michelle Baltzer, Sporhunden Sporhunden har åbent torsdag, fredag og lørdag, men lukker på grund af coronaregler klokken 22. Om lørdagen åbner caféen i dag først klokken 14 på grund af manglende besøgende fra om formiddagen.

De, der har besøgt brætspilscaféen, siden den åbnede, har dog været »begejstrede og glade«:

- Folk vil gerne have et alternativ til et almindeligt cafébesøg. Og det får de her, forklarer Michelle Baltzer, som håber, at mundbindskravet bliver et krav, som folk »hurtigt vender sig til«:

- Når der kommer nye restriktioner, bliver folk bange. Og jeg tror, det er det, vi mærker lige nu. Men jeg håber da, at folk vil huske os og støtte op om lokale tiltag -selv, hvis det kræver et mundbind, siger hun.

Sporhunden har indskrænket deres åbningstider og tilbud af mad - men det er stadig muligt at få stillet sulten, loves det. Foto: Fleur Sativa