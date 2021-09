Onsdag morgen blev Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen hyldet sammen med sin kollega Thomas Krohn, da de i tirsdags vandt Håndværkerforeningen Københavns sølvmedalje for deres to svendestykker. Foto: Anders Ole Olsen

Svær skoletid førte til hædersmedalje

I går, onsdag, var humøret højt på Westrup i Slagelse, hvor de to nyuddannede klejnsmede Thomas Krohn og Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen fejrede deres modtagelse af Håndværkerforeningen Københavns store hæderspris. Begge er blevet fastansat på deres arbejdsplads. Men vejen dertil har ikke altid været brolagt med medaljer.

Slagelse - 30. september 2021 kl. 14:06 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

Onsdag var en glædens dag på Westrup i Slagelse, da de to nyuddannede klejnsmede Thomas Krohn og Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen kunne fejre deres hjembragte sølvmedaljer, som de modtog fra Kjøbenhavns Smedelaug i forbindelse med Håndværkerforeningen Københavns medaljeoverrækkelse i tirsdags. Efterfølgende kunne Westrup i Slagelse kvittere med en fastansættelse i firmaet til dem begge.

Hvert år hylder Håndværkerforeningen København de nyuddannede håndværkere med et legat og en sølv- eller bronzemedalje som symbol på en særdeles veludført svendeprøve. Både Thomas Krohn og Silas Grummesgaard-Nielsen vandt den højeste udmærkelse - sølv - samt et legat på 12.000 kroner.

- Det er en stor og flot pris, som betyder meget for mig, fortæller Thomas Krohn til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billederne...

Sammen med 82 andre indstillede svendestykker blev Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen (tv.) og Thomas Krohn (th.) hyldet tirsdag aften på København Rådhus, da de modtog sølvmedaljen fra Kjøbenhavns Smedelaug til Håndværkerforeningen Københavns årlige medaljeuddeling. Privatfoto

Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen stemmer i, og fortæller, at prisen for ham altid vil stå som et symbol på hans hårde arbejde. Men vejen til anerkendelse har ikke været nem for de to nyuddannede.

Ikke så god i skolen Både Thomas Krohn og Silas Grummesgaard-Nielsen svendestykke blev kvitteret med et 12-tal. Men tiden på skolebænken bar ikke frugt på samme måde og de høje, boglige karakterer var svære at få øje på i løbet af skoletiden, fortæller Thomas Krohn.

- Jeg har aldrig været særlig god i skolen. Så jeg vidste, at jeg skulle lave noget med mine hænder, siger han.

Først prøvede Thomas Krohn at læse til tømrer, men det viste sig, at heller ikke den vej kastede noget godt af sig.

Det er en stor og flot pris, som betyder meget for mig, siger Thomas Krohn.

- Det var ikke lige mig, så jeg stoppede, siger Thomas Krohn, mens han reflekterende forklarer om, at smedelivet i princippet altid har været en del af hans familie:

- Men min morfar var smed - og så tænkte jeg, at det kunne være en mulighed, fortæller Thomas Krohn, der til dagligt arbejder med produktionen at større laboratoriemaskiner for Westrup.

Thomas Krohn producerer laboratoriemaskiner for Westrup Slagelse

Fire års sygdom og en medalje 29-årige Silas Grummesgaard-Nielsen var tidligere i praktik i halvandet år på Westrup, før han blev optaget som voksenlærling.

- Jeg var først i praktik på det gamle Lindøværft, men efter den periode fik jeg det dårligt, fortæller han.

Efter praktikperioden på værftet oplever Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen at have svære lungeproblemer.

Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen har altid været glad for at svejse, derfor er prisen også en stor anerkendelse af det arbejde, han brænder for.

- Jeg blev nødt til at lægge mig syg i fire år. Jeg var blevet ramt af en infektion i lungerne, der gjorde det svært at arbejde, siger han.

Efter fire års sygdom kom Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen til Westrup i Slagelse, hvor hen senere blev voksenlærling. Nu skal han være far og med en fastansættelse og medalje i bagagen, tegner der sig en lys fremtid, fortæller han.

Silas Hagland Grummesgaard-Nielsen fremstiller til daglig transportsnegle - der transporterer korn, granulater og pulver.

- Medaljen er et signal for mig om, at mit hårde arbejde har betalt sig. Nu hvor jeg skal være far, er det også fedt at have noget, jeg stolt kan vise frem som symbol på min lærlingetid, afslutter han.