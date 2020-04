Selv om det var køligt fredag morgen, var Claus Søby Bryde og hans kone Pia klar med en varm velkomst til kunder på Nytorv i Slagelse. Ikke mindst takket være en hurtig indsats fra Business Slagelse. Her ved formand Torben Kjerulff og eventkoordinator Helle S. Madsen. Foto: Mette Juhl

Send til din ven. X Artiklen: Suspenderet torvehandel er genoptaget: - Det er så vigtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Suspenderet torvehandel er genoptaget: - Det er så vigtigt

Slagelse - 04. april 2020 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal og Mette Juhl, Slagelse Erhvervscenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SLAGELSE: »Så kom det øjeblik Pia og jeg havde frygtet rent forretningsmæssigt... Slagelse kommune har efter henstilling fra politiet valgt at suspendere torvehandelen...«

Sådan lød det den 31. marts på Blomstertorvets Facebook-side. Her skrev indehaver Claus Søby Bryde, at al handel på Nytorv var blevet suspenderet af Slagelse Kommune. Det som følge af coronavirussen, hvor politiet i det aktuelle tilfælde angiveligt har været bekymret for risiko for smittespredning og samlingen af mange mennesker.

Men så sprang Business Slagelse til.

- Vi har en masse butikker, som har det hårdt, men ligefrem at lægge en hindring ind her er ikke i orden, lyder det fra eventkoordinator Helle S. Madsen, som sammen med cityforeningens formand, Torben Kjerulff, tog kontakt til kommunen, som om muligt havde handlet noget overilet.

- De var lydhøre, og vi har ændret på en række ting, så det godt kan lade sig gøre for de torvehandlende fortsat at holde åbent. De har blandt andet indrettet sig, så der kun er én indgang til salgsområdet og lavet tydeligt markerede diskretionslinjer, så vi sikrer, at alle holder god afstand, siger Helle S. Madsen, der sammen med Torben Kjerulff har lovet at følge op på, at tiltagene overholdes.

Blomster-glæde

Kontakten til kommunen betød, at man allerede dagen efter opslaget på Facebook, uden at det var en aprilsnar, kunne melde, at der nu igen er åbent.

- Vi har netop fået at vide at kommunen har ændret deres beslutning.... Så vi passer vores stadepladser fredag og lørdag som vi plejer...., lød det på Facebook, hvor indehaverne fortæller, at der er styr på afstandsmærker og håndsprit i dunke, ligesom man som kunde skal holde sig på behørig afstand.

- Det er så vigtigt, at vi stadig kan få lov til at holde åbent. Vi har allerede mistet kirkerne, konfirmationerne og meget mere, lyder det fra Claus Søby Bryde, der ligesom mange andre butiks- og virksomhedsejere er hårdt presset af coronakrisen.

Han har i forvejen måttet give slip på dele af sit personale, så det så kun endnu mere sort ud, da Slagelse Kommune tidligere på ugen meddelte, at hverken Blomstertorvet eller de øvrige torvehandlende på Nytorv måtte åbne deres butikker.