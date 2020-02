Se billedserie Ved hjælp af et kamera monteret i bilen kan Peter Mortensen via brillerne her få fornemmelsen at at sidde bag rattet i den lille racer.

Send til din ven. X Artiklen: Suset fra Formel 1 i mindre skala Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Suset fra Formel 1 i mindre skala

Slagelse - 17. februar 2020 kl. 09:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

63-årige Peter Mortensen på Motalavej i Korsør er vild med Formel 1 løb.

Læs også: Peter bange for at dø af kræft før sit bryllup

- Jeg har set alle løb i fjernsynet uden at misse et eneste i 14 år, fortæller Mortensen, der fik interessen for motorsport allerede i barndommen, hvor flere af hans onkler kørte gokart på Jyllandsringen.

Nu håber han så på selv at kunne være med i en form for Formel 1 løb på gokartbanen på Korsør, i konkurrence med ligesindede. Dog ikke Kevin Magnussen eller Lewis Hamilton, men ejere af vogne, der er fem mange mindre end dem, de to herrer drøner rundt i på alverdens baner.

På køkkenbordet i hjemmet, som han deler med sin thailandske kone, står en Formel 1 racer i skala 1 til 5. Omkring en meter lang. Købt brugt for et par måneder siden, og efterfølgende påmonteret en del elektronik. Ikke mindst et lille kamera, som via et par specielle briller kan give Peter Mortensen fornemmelsen af fuldstændig at være i førerens sted, når han betjener fjernkontrollen.

- Farten kan med den her motor godt komme op over 80 kilometer i timen. Der er tale om en totakts-motor meget lig dem, der sidder på kædesave. Men man kan også få kraftigere motorer, der kan køre endnu stærkere, fortæller Peter Mortensen.

Han har på Youtube fundet klip fra løb med den slags biler i udlandet, men er endnu ikke stødt på klip fra løb i Danmark. Klippene finder ved at søge på »RC Bil Skala 1-5«.

Peter Mortensen fortæller, at bilerne kan koste op mod 40.000 kroner. Selv har han dog kun givet 1000 kroner for den brugte model.

Mortensen har visse forudsætninger for at kunne håndtere ikke mindst elektronikken i bilerne, idet han har en fortid som elektronikmekaniker i flyvevåbnet, hvor han arbejdede med radarer.

Siden har han også repareret fjernsyn, men de seneste mange år har han arbejdet med klipning af tv-programmer. Blandt andet med ansættelse på TV 2 i en årrække. Siden 2000 har han været freelancer og i den periode blandt andet arbejdet med at klippe programmer som »Paradise Hotel« og »Landmand søger kærlighed«.

I øjeblikket er han sygemeldt efter at have fået konstateret kræft.

- Ved de seneste to scanninger har man ikke kunnet finde kræftceller, men jeg er meget træt. At arbejde med bilen giver mig dog en fornemmelse af at »have ferie« fra min sygdom, siger Peter Mortensen.

Han fortæller, at Korsør Gokartklub er meget velvillig overfor at få mere aktivitet på banen.

Interesserede kommende Formel 1 minikørere kan kontakte Peter Mortensen på 23710897.