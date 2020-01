Det var svært at få den bevidstløse Mogens Bonde ned fra den sorte lænestol, men det lykkes for hustruen Susanne Dahlbo Bonde, der dog er ved at opgive hjertemassagen, fordi det er så hårdt. Men opfordringen fra alarmcentralen fra telefonen på medhør om at fortsætte, fulgte hun, indtil ambulancen nåede frem. Foto: Helge Wedel

Susanne fandt sin mand livløs - var tæt på at give op

63-årige Susanne Dahlbo Bonde gav sin to år ældre mand hjertemassage, men var tæt på at give op. I dag lever han uden mén efter en stor blodprop i hjertet, hvor han var bevidstløs i 40 minutter. Hun er indstillet som Årets Hjerteredder af svigerdatteren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her