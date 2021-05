På billedet af den nye bestyrelse i erhvervsforeningen er det fra venstre: Morten Holm, SuperBrugsen, næstformand Tom Solberg, Norlog Aps, Kristina Laura Nielsen, Advokatfirmaet Svendsen, suppleant Klaus Pedersen, OP VVS, Formand Pia Kimer Jacobsen, Sparekassen Sjælland-Fyn, Sandie Borg, Danbolig Korsør/Skælskør, Sabine Grund-Skov, Nytorvs Konditori, og sekretær Maria Jørgensen, Profil Optik. Suppleant Rasmus Rasmussen, Citröen, var ikke til stede. Foto: Kenneth Grymen Foto: Kenneth Grymen

Supermedlemmer søges til erhvervsforening

Slagelse - 01. maj 2021 kl. 13:07 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

I de seneste 10 corona-måneder har Skælskør Erhvervsforening formået at øge medlemstallet fra 204 til cirka 220, og nu er foreningen på jagt efter »Supermedlemmer«.

- Corona har været en udfordring for en stor del af vores medlemmer, men vi er fulde af anerkendelse og beundring over den kreativitet, der rundt omkring er udvist for at holde gang i forretningen på trods af nedlukninger og diverse restriktioner, konstaterede formand Pia Kimer Jacobsen i sin beretning på den virtuelle generalforsamling.

Hun fortalte blandt andet, at bestyrelsen har besluttet at udvide samarbejdet med Skælskør Bykontor, hvor en stor del af det administrative arbejde nu er placeret. Det sker for at sikre, at en stor del af kræfterne i bestyrelsesarbejdet kan anvendes til udvikling og ikke til daglig drift.

Brug for ekstra støtte

Det udvidede samarbejde med bykontoret har økonomiske konsekvenser, så nu indfører erhvervsforeningen et nyt begreb: Supermedlemmer.

- Vi har i bestyrelsen en tro på, at der er større virksomheder i og omkring Skælskør, der ønsker at støtte ekstraordinært op om foreningens virke, og dermed medvirke til at SKEF kan fastholde og udvikle sine mange aktiviteter til gavn for hele byen og oplandet, lød det fra Pia Kimer Jacobsen, som tilføjede, at det udvidede samarbejde med bykontoret er kommet godt fra start.

Unge mangler tilbud

Hun omtalte blandt ameget andet også, at Skælskør er udfordret på manglende tilbud til unge mennesker.

- SKEF arbejder ved sin deltagelse i projektgruppen Ung Skælskør for, at den gamle stationsbygning via et samarbejde med Slagelse Kommune skal istandsættes til et ungehus, som skal blive netop det samlingspunkt og fristed, som byens unge mangler i dag, og indrettes med eksempelvis værksteder, cafe og lignende faciliteter, sagde formanden.

Flere flytter til byen

Hun måtte konstatere, at corona har ramt byen på mange måder, men en afledt positiv effekt er, at flere flytter til området.

- Vi oplever, at flere søger mod »Det Gode Liv«, som »Udsigtsdanmark« og Skælskør kan tilbyde. Byens ejendomsmæglere skriger efter varer på hylderne, hvorfor det vil have stor nytte at udvikle flere boligtilbud, herunder flere seniorboliger, sagde Pia Kimer Jacobsen.