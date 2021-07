Se billedserie Jill Nielsen (tv.) og Frederik Nordvang. Frederik Nordvang er blevet en del af Sunshine Band i år, mens Jill har været med siden opstarten i 2005. Foto: Rasmus Lauge Hansen

Sunshine Band jubilerer efter nu 16 år: - Musik kan noget helt særligt

Ferieramte Sunshine Band var onsdag samlet til to timers benhård øvning for at gøre klar til deres store releasekoncert i anledning af et

forsinket 15-års jubilæum. Bandet, der består af handicappede, blev dannet i 2005.

Slagelse - 22. juli 2021 kl. 15:00 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

- 1, 2, 3, 4, livet var et kort sekund for dig - som et trylleslag var du væk.

Sådan starter Anitta Holms sang ud. En sang, der omhandler hendes gode veninde, som hun boede på bosted med, inden hun afgik ved døden.

Anitta Holm er en sangerne i Sunshine Band, som Sjællandske møder her til formiddag forud for deres øvesession i anledningen af udgivelsen af bandets nye bog og album.

Det idylliske springvand i den lille sø ved Vasac på Rosenkildevej i Slagelse overdøver lyden af alt andet, når man ankommer til Kulturhuset fra den lille grussti. Det er i dette hus, hvor Sunshine Band holder til.

Sunshine Band er en gruppe af 15 musikere samt tre personaler, som spiller til forskellige festivaler og festlige arrangementer. Alle 15 medlemmer har deres forskellige udfordringer. Lyden af springvandet stopper brat, da der bliver åbnet for den lydisolerede kælder bagerst ved huset.

Døren åbnes, og dernæst lyder musik fra alt fra klarinetter til guitarer. Det lyd- isolerede kælder har hvide vægge, et gråt gulvtæppe og gule post-it-notes med navne på, som indikerer, hvor bandmedlemmerne skal stå.

Det føles ikke som arbejde Ud af kælderen kommer Jill Nielsen, som er en initiativtagerne til Sunshine Band, som startede for snart 16 år siden. Hun er pædagog og ved ikke meget om musik, men det giver hende meget at have været en del af Sunshine Band, fortæller hun.

- Det giver mig stor arbejdsglæde og livskvalitet. Selvom det er et arbejde, føles det ikke som et, siger hun og uddyber:

- Der er så meget sammenhold og energi i bandet, som gør, at jeg glæder mig til at komme på arbejde.

Hun havde aldrig drømt om, at de skulle ud og spille på store scener for hundredvis af mennesker, da hun tilbage i 2005 var med til at starte projektet. Sunshine Band er løbende blevet større og har fået dygtige musikere, der kan hjælpe sidenhen. De har tilmed også vundet Handicap Grand prix i 2016 og 2018 og deltaget i Danmark Har Talent 2018.

- I dag drømmer jeg stort. Vores fornemste arbejde i dag er at gøre dem klar, så de kan stå på en scene selv uden hjælp fra os, siger hun.

Coronapandemien har gjort, at de ikke kunne mødes hver uge, som de plejede. Det gjorde, at de skulle bruge tiden og energien på en anden måde. Det betød, at de havde tid til at skrive egne sange samt arbejde på at udgive et album og en bog, som kommer d. 2. september i år.

- Vi havde tid til at fordybe os mere, end vi ville have haft. Det har givet dem tid til at arbejde med deres egne og mere personlige sange, afslutter Jill Nielsen.

Lever for musik Det er noget, som Annita Holm har været glad for. Annita Holm har været en del af bandet siden 2011. Hun har under nedlukningen skrevet en sang til hendes bedste veninde. Annita Holms veninde havde været syg i en længere periode og det endte med, at hun til sidst afgik ved døden.

- Det gav mig en lyst til at udtrykke mig musikalsk, og det kunne jeg gøre med hjælp fra bandet, siger hun.

Hun blev introduceret til Sunshine Band, da hun så dem til en koncert. Hun tænkte, at hun bare måtte være med, fordi hun elsker musik.

- Musikken er glæden og samarbejdet med de andre medlemmer i bandet. Når jeg tager afsted om morgenen for at øve, er jeg fuldstændig i hopla og slet ikke til at styre, siger hun grinende og uddyber:

- Jeg elsker at fyre den af og hygge mig med de dejlige mennesker, som er en del af bandet.

Når hun skal fortælle om, hvad hun glæder sig mest til, er hun ikke i tvivl. Det er at være sammen med medlemmerne fra bandet og personalet.

- Jeg kan ikke forestille mig noget bedre end dette, siger hun.

Hvorfor er musikken særlig? »Bandet er sammensat af en gruppe meget forskellige mennesker med meget forskellige udfordringer, som dog alle har en fælles glæde ved- og interesse for musikken som udtryksform«, sådan beskriver Sjællands- festivalen Sunshine Band på deres hjemmeside.

Musik kan noget helt særligt, mener Frederik Nordvang, som er en del af personalet og en af musikerne, der er kommet til siden opstarten.

- Musik kan noget helt særligt. Det er noget, som folk kan blive enige om på tværs af forskelligheder og handicap, siger han.

Sunshine Band afholder en såkaldt release-koncert d. 2. september i år. Den afholdes i Kulturhuset.