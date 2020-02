Se billedserie Så er det lige før og næsten, at Eggeslevmagle Skole har indviet sin nye kantine. Foto: Solveig Hansen

Slagelse - 19. februar 2020

Sundt alternativ til madpakken

Af Solveig Hansen

Skælskør: Rugbrødsmadder, en vandflaske og lange skoledage. Det er essensen af mange skoleelevers hverdag, og selv om der nok kan siges både meget godt og skidt om rugbrødsmadder, så kan det være rart med afveksling.

- Jeg håber, at der indimellem vil være pizzasnegle eller kyllingesalat, siger en dreng, mens han spiser sig gennem dagens prøvemenu på Eggeslevmagle Skole, hvor der tirsdag blev holdt generalprøve på skolens nye kantine.

- Det er nok et års tid siden, at vi fik formuleret et konkret ønske om en kantine på skolen, siger Charlotte Pedersen, der er formand for skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole. Samtidig er hun forældre, og i den henseende er hun ikke ene om at glæde sig.

Pause fra madpakken - Vi er mange forældre, der ikke kommer til at savne at smøre madmadder hver dag, siger Charlotte Pedersen, der i planlægningen af kantinen har haft god gavn af både formand og næstformand i elevrådet: August Rasmussen og Holger From Ellgaard.

- Der er helt sikkert mange elever, der glæder sig at købe mad i kantine, siger August Rasmussen, og han er selv en af dem.

Tanken er, at der i kantinen altid vil være en dagens ret, lidt sunde snacks og frisk frugt.

- Vores forventning er, at der vil blive solgt cirka hundrede styks af dagens ret hver dag, fortæller Liselotte Tovgaard, der som ene kvinde er ansat til at styre kantinen - dog med enkelte elevers hjælp, der mod at give en hånd med i frikvarterne får lov at spise et gratis måltid mad.

- Vi har faktisk allerede venteliste på at blive køkkenmedhjælper siger Liselotte Tovgaard, der er uddannet kok og senest har serveret mad for kostskoleeleverne på Sorø Akademi.

Tirsdag fik alle elever på Eggeslevmagle Skole en forsmag på Liselotte Tovgaards evner i et køkken i form af et frikadelle- og kyllingespyd plus et stykke frugt og en kakao.

Et sundt måltid - Jeg kan kun huske noget med nogle varme toast og kakao indimellem, men det vigtige her er ikke kun den sunde mad, som eleverne får - men også alle de gode sideeffekter af at få serveret et godt måltid mad, som man spiser i fællesskab med andre, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der var inviteret med til tirsdagens arrangement på Eggeslevmagle Skole.

Selv gik han som barn på Broskolen i Korsør, hvor han også godt kunne have ønsket sig en kantine med sund mad som alternativ til rugbrødsmadderne.

Inden eleverne fik lov at kaste sig ud i dagens smagsprøver, skete den officielle indvielse af kantinen ved, at John Dyrby Paulsen klippede den røde snor over, som til lejligheden blev holdt i hver sin ende af August Rasmussen og Holger From Ellgaard.

- Der er hverken forlommer eller baglommer, når man skal stå i kø, og man skal huske at rydde op efter sig selv, lød det formanende ved indvielsen fra skoleleder John Larsen, der også fremover kan skippe rugbrødsmadderne en enkel gang eller to om ugen.