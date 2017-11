Slagelse har foreløbig gode erfaringer som pilot-kommune i projektet »Sundhedsplejersker styrker integration«. Her er det sundhedsplejerske Anne Grethe Thede Jensen, der er på besøg hos en flygtningefamilie i Slagelse.

Sundhedsplejersker bygger bro til flygtninge

Slagelse - 28. november 2017 kl. 10:11 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række flygtningefamilier i Slagelse Kommune har i løbet af det seneste halve år fået ekstra hjælp af sundhedsplejersker til at blive integreret i det danske samfund. Det er flygtningefamilier fra blandt andet Syrien, Somalia og Eritrea med børn under seks år, som har fået permanent opholdstilladelse i Danmark, der indgår i projektet »Sundhedsplejersker styrker integration«. Allerede nu er der høstet positive erfaringer af projektet.

Slagelse er en af 16 pilot-kommuner i projektet, der tilbyder flygtningefamilier særlige hjemmebesøg.

- Erfaringen er, at det gavner integrationen, når sundhedsplejersker i en periode agerer brobyggere til det danske samfund for flygtningefamilier. Indsatsen fremmer særligt sundhed og trivsel for børnene, siger Anne Grethe Thede Jensen, der er sundhedsplejerske i Slagelse Kommune.

Sundhedsplejerskerne i pilot-kommunerne er blevet efteruddannet som de første i projektet og tilbyder som noget ekstra flygtningefamilierne såkaldte besøgspakker. Det betyder, at sundhedsplejerskerne giver flygtningefamilierne mulighed for at få udvidede hjemmebesøg af op til to timers varighed og med forskellige temaer som eksempelvis opdragelse, kønsroller, tilknytning, sprogudvikling, sund kost, motorik samt dagtilbud og overgang til skole i Danmark.

Sundhedsplejerskerne støtter nybagte mødre og deres babyer til at få opbygget et netværk. Det kan blandt andet ske ved at deltage i danske mødregrupper. På den måde bliver der dannet venskaber, og det danske sprog bliver trænet.

Sundhedsplejerskerne viser også flygtningefamilier, hvordan man kan synge for sine børn og sætte ord på følelser for på den måde at skabe den vigtige tilknytning mellem børn og forældre. Den slags bruges sjældent i de kulturer, flygtningene kommer fra. Flygtningefamilierne får tillige viden om sund kost, vitaminer, vaccinationer, og hvordan de kan styrke børnenes motorik gennem leg og bevægelse. Og så prøver sundhedsplejerskerne at gøre flygtningefamilierne trygge ved at lade deres børn komme i dagpleje, vuggestue eller børnehave for at blive pædagogisk stimuleret og have socialt samvær med jævnaldrende.

- Helt konkret tilbyder vi sundhedsplejersker at gå med flygtningefamilierne den første dag i daginstitution og skole. Vi bygger også bro til blandt andet idrætsklubber og sundhedsvæsnet. Oplevelsen er, at flygtningefamilierne langt hurtigere bliver aktive samfundsborgere i Danmark, når de har fået intensiv støtte i starten, lyder det fra Anne Grethe Thede Jensen.

Projektet, som Nordea-fonden støtter med 21 millioner kroner, ventes frem til 2020 at komme mindst 10.000 børn i 2.400 flygtningefamilier landet over til gavn.

I alt 720 sundhedsplejersker fra 52 kommuner kommer nemlig i løbet af den tre-årige projektperiode på kurser, hvor de får en kulturforståelse, der klæder dem på til at arbejde hos flygtningefamilier og til at understøtte integration.