Sundhedshus mod lægemangel i Slagelse

Slagelse - 29. maj 2019 kl. 07:23 Af Arne Svendsen

Et sundhedshus med flere sundhedstilbud samlet under ét tag er på vej til Slagelse, hvor det åbner om cirka halvandet år.

Efter hvad Sjællandske erfarer, placeres sundhedshuset på Ingemannsvej 61 lige overfor sygehuset. Her holder SOSU-uddannelserne med cirka 220 elever til i dag, men disse uddannelser flytter efter sommerferien til Bredahlsgade 3.

- Her vil vore elever komme til at gå sammen med andre elever på erhvervs-uddannelserne, hvilket vil give et løft til SOSU-uddannelserne, siger uddannelses- chef Jesper Hansen.

Sagen blev behandlet på byrådets lukkede møde mandag, og borgmester John Dyrby Paulsen (S) siger, at flere muligheder er i spil med hensyn til husets placering.

I en udsendt pressemeddelelse bliver det dog fastslået, at husets størrelse ligger fast, idet det hedder, at »når en lang række sundhedsfunktioner rykker ind på de 2250 kvadratmeter, så bliver der rig mulighed for, at også fagpersonalet vil opleve flere fordele ved at bo dør om dør i et fælles sundhedshus.«

Formand for forebyggelses- og seniorudvalget, Ali Yavuz (S) siger, at det nye sundhedshus ikke mindst skal afhjælpe problemet med, at stadig flere i Slagelse står uden fast læge.

Et problem regionen løser ved at henvise til det private firma Nordic Medicare.

- Problemet er, at mange praktiserende læger heller vil leje sig ind end eje, siger Ali Yavuz.

I det kommende sundhedshus i Slagelse vil der som udgangspunkt være mulighed for at blandt andre praktiserende læger, speciallæger, aktører fra praksissektoren og en række kommunale funktioner kan rykke ind og få et samlet kontorfællesskab. Samlingen af sundhedstilbuddene vil give nye muligheder både for borgerne og for fagpersonalet, fremgår det af en udsendt meddelelse fra kommunen.

Her står det også, at det nye initativ åbner op for, at borgerne kan opleve et mere sammenhængende forløb, når et samlet sundhedshus kan give bedre koordinerings- og samarbejdsmuligheder mellem kommune, region og almen praksis.