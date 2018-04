»Summer of Love« i Vemmelev

Se billedserie Vemmelevhallen var lørdag eftermiddag proppet med musikskoleelever fra Slagelse, Korsør og Skælskør. Det er den eneste koncert, hvor man forsøger at samle alle elever på tværs af alder og niveau. Foto: KIM BRANDT

Slagelse - 22. april 2018 kl. 15:08 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det 50 år siden, »Summer of Love« fandt sted i San Francisco, hvor hippier og andet godtfolk fundamentalt ændrede verden. I hvert fald for en stund.

Med slogans som »Make love not war« og med kærlighed til livet og hinanden i fokus, var det også en brydningstid med oprør mod autoriteter og »sure gamle mænds« måde at regere verden på. Og så var der naturligvis musikken, som hele oprøret blev båret på.

Slagsange og nye toner bragte budskabet om, at det var tid til forandring.

Lørdag eftermiddag kunne Slagelse Musikskoles absolut største koncert med omkring 150 musikskoleelever og lærere giver deres bud på, hvordan musikken fra dengang lød.

Der var Beatles, John Mogensen, Aretha Franklin og mange flere - nogle tæt på originalen, andre i helt nye fortolkninger.

Det var næsten uvirkeligt at se så mange små musikere samlet ét sted - og det er bestemt ikke den nemmeste opgave at få det hele til at lyde godt.

Men her beviste Anette Borg (leder af Slagelse Musikhus, red.) og hendes »crew«, som stod for lyd og lys, at det sagtens kunne lade sig gøre at spille Vemmelevhallen op med (forholdsvis) få virkemidler:

To par Bose-højttalere, formet som store rør, var placeret midt i salen mellem musikere og publikum, og det skabte en yderst afbalanceret lyd, uanset hvor i salen, man befandt sig.

Nu var det ikke gjort med højttalere alene, der skulle jo også et hav af mikroner og medhør på plads, men det hele gik op i en højere, teknisk enhed, hvor koncerten blev afviklet fra hele tre scener.

En af dem, der har fået mange ender i forbindelse med koncerten til at mødes, er kommunikationsmedarbejder Mette Morgen fra musikskolen. Hun var naturligvis iført passende gevandter, der tydeligvis ikke var fra dette århundrede.

- Hvert år vælger vi et nyt tema. Sidste år var det folkemusik, og i år syntes vi, at det passede med 68'er-musikken, da det jo netop er 50 år siden.

Selv om den type musik er langt fra hendes egen alder, så er der alligevel noget over den, som appellerer til alle aldre:

- Meget musik har det jo ligesom moden - det går lidt i ring, så egentlig ligger det ikke så fjernt fra de unge musikelever. Og store dele af publikum vil med garanti kunne huske musikken, fortæller Mette.

For flere elever var det allerførste gang, de optrådte offentligt - og det lover godt for fremtiden, at så mange unge mennesker i vores lokalområde både kan og vil musikken, som i den grad kan forene mennesker på tværs af generationer.