Jonas Krogslund, her sammen med sin søster, Maria, på et foto af ældre dato. Arkivfoto

Succesrige iværksættere meldt til politiet

Slagelse - 01. oktober 2020 kl. 08:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Forbrugerombudsmanden har meldt Korsør-firmaet HappyHello A/S til politiet for at vildede kunderne, når de handler på hjemmesiderne little-happy.dk og happyhello.dk. Ifølge Forbrugerombudsmanden er kunder, der har købt børnetøj og babyudstyr via de to hjemmesider, ikke tilstrækkelig tydeligt blevet gjort opmærksomme på, at de i samme ombæring blev tilmeldt et løbende abonnement.

- Hvis en virksomhed ønsker at drive en forretning, hvor priserne forudsætter en månedlig abonnementsbetaling, skal det fremgå tydeligt. Hvis ikke det gør det, er det vildledende og i strid med markedsføringsloven, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

I en pressemeddelelse beskriver hun, at hjemmesiden little-happy.dk i flere tilfælde og siden oktober sidste år har tilmeldt kunderne et løbende abonnement på 98 kroner om måneden, når de handlede på hjemmesiden. Efter et køb blev forbrugernes kortoplysninger brugt til at trække de månedlige betalinger for abonnementet.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har virksomheden også udloddet »gratis« produkter eller produkter til fordelagtige priser på Facebook. Når forbrugerne ville indløse gevinsten eller benytte tilbuddet, blev de automatisk, og efter Forbrugerombudsmandens vurdering uden at det fremgik tydeligt, tilmeldt et løbende abonnement.

- Når et produkt eller en gevinst markedsføres som »gratis«, og forbrugeren samtidig skal betale en løbende abonnementsbetaling på 98 kroner om måneden, er der ikke tale om et »gratis« produkt, og markedsføringen er derfor vildledende, fastslår Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at kunderne ikke er bundet af abonnements-aftalerne efter forbrugeraftale-loven, og betalingerne betegnes som uaftoriserede efter betalingsloven. Dermed konkluderer Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne har krav på at få de penge, der er betalt i abonnement, tilbage.

Forbrugerombudsmanden opfordrer generelt kunder, der kommer ud for den slags, til at kontakte virksomheden og gøre opmærksom på, at de ikke har accepteret en abonnements-aftale og til at fortælle deres bank, at der er blevet hævet uretmæssigt på deres kort.

Sjællandske har været i kontakt med Jonas Krogslund, der driver HappyHello, men han ønsker ikke at kommentere Forbrugerombudsmandens udlægning af, hvad der er foregået.