Se billedserie 24-årige Sabine Koluda og 28-årige Mathias Kruse med deres første skilt fra 2018. Næste år venter deres fritidsvirksomhed at nå en årlig omsætning på omkring en halv million kroner. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Succes og uhyggeligt spørgsmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Succes og uhyggeligt spørgsmål

I november 2020 omsatte Skilteriet i Vemmelev for lige så meget som i hele 2019. I 2021 ventes over en halv million kroner i omsætning fra kærestepars fritidsinteresse med at fremstille skilte på privatadressen.

Slagelse - 22. december 2020 kl. 05:53 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det er gået helt forrygende. Vi har faktisk svært ved at følge med, så derfor reklamerer vi heller ikke for vores nye produkter, for så vile det gå helt galt. Succes har mange ansigter. To af dem tilhører kæresteparret 24-årige Sabine Koluda og 28-årige Mathias Kruse. Til marts næste år er de nybagte førstegangsforældre og har udsigt til en årsomsætning på en halv million kroner i deres fritidsvirksomhed Skilteriet i deres private hjem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger