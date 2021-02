Succes med salg fra båden når Storebælt giver fisk

50-årige Lars Klarskov har fisket i Storebælt siden 1997. Han mærker tydeligt, at der er færre fisk. Syd for Korsør i Agersøsund er der fuldstændig dødt.

Selv ikke en snestorm, som den i onsdags, holder købelystne kunder væk fra kajen i Korsør Fiskerihavn, når erhvervsfisker på fuld tid 50-årige Lars Klarskov via et opslag på Facebook annoncerer, at han sælger flåede skrubber fra sin fiskejolle KR 21 »ANNA-NICK«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her