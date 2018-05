Morten Pedersen og Jasper Ritz (th.) laver lige nu en podcast-serie om at skabe succes selv om man har en diagnose. Jasper Ritz er født i Roskilde, men vokset op i Skælskør. PR-foto

Succes med diagnose: Jasper laver podcast om sin ADHD

Slagelse - 08. maj 2018
Af Mette Kjær Nielsen

Kan man få succes i livet, selv om man har fået en ADHD-diagnose udleveret fra lægen? Ja, mener to mænd, der har skabt en podcast-serie i 10 afsnit under titlen »Diagnosen«. Bag podcasten står Morten Pedersen og Jasper Ritz. Førstnævnte er direktør og partner i firmaet Dining Six, der driver seks restauranter heraf to, der bærer navnet »Köd«. Jasper Ritz er tv-vært, tilrettelægger og konceptudvikler - og så er han opvokset i Skælskør.

Morten Pedersen og Jasper Ritz har ADHD til fælles. Og endda »bragende ADHD«, som de siger.

Det er ikke en diagnose, de ligefrem jubler over, men når de nu har den, er de også i stand til at se på de positive sider. De har nemlig et drive som ganske få og er begge selvstændige med fuld gang i karrieren.

På papiret går det sådan set meget godt, må man sige, men de har begge måttet kæmpe med de krav, man bliver stillet i et moderne samfund. Jasper Ritz valgte for eksempel en fysisk uddannelse nemlig som ergoterapeut, fordi han med sin folkeskolelærers ord altid har set ud som om, han »sad i en myretue«.

Hvilket ikke har vist sig at være det mest oplagte valg i forhold til det erhverv, han har nu, og som han jo ikke har papir på.

- Man skal jo helst have en kandidat i et eller andet for at få job. Der er meget få, der søger et fjollehoved, siger Jasper Ritz.

Når de to har fundet på at lave en podcast, er det dels for at gøre verden opmærksom på, at vi alle er forskellige mennesker med forskellige behov. Men især for at fortælle folk der lever med en diagnose og ikke mindst disse menneskers familier og øvrigt omgivelser, at det ikke er nogen katastrofe at få en diagnose. Man kan sagtens få et godt liv med en diagnose, hvis man lærer at håndtere den, og at der er plads til at man kan udfolde lige præcis sine egne kvaliteter, som alle jo har, lyder budskabet.

Derfor vil de i deres podcast tale med folk, som har diagnoser af alle slags. Ikke kun ADHD.

- Sammen har vi talt meget om, hvordan vi får det mest positive ud af vores diagnose. Og det vil vi også gøre i programmet. Vores udgangspunkt er at tage de positive ikke-lægelige briller på, fortæller Morten Pedersen.

- Vi vil gerne skabe et rum for, at folk forstår, hvordan deres motor kører. Og i det hele taget lære folk at forstå sig selv bedre, supplerer Jasper Ritz.

Der kommer i alt 10 afsnit af det digitale radioprogram »Diagnosen« med gæster som Sebastian Klein og Pernille Aalund. Man kan lytte med enten på det digitale kulturmedie www.heartbeats.dk, eller der hvor man henter sine podcasts.