Det nye seniorbofællesskab bygges ved Mælkevej i Svenstrup på grunden, der her ses markeret. Adressen er Mælkevej 2A. Boligerne ventes klar til indflytning i 2023. Listen over interesserede lejere i det nye byggeri med forskellig størrelser almene lejeboliger omkring et fælleshus tæller 22 husstande.

Succes for seniorbofællesskab både i Svenstrup og i byparken

Når børnene er flyttet hjemmefra, græsplænen pludselig mærkes meget stor som også pladsen i huset, så opstår ønsker og behov for en mindre bolig. I stigende grad sammen med andre men med egen almen lejebolig og tilknyttet fælleshus, som beboerne via en bestyrelse og en husorden definerer brugen af. Et seniorbofællesskab kommer til verden. Det oplever OK Fonden, der er en af Danmarks største fødselshjælpere, når det gælder etablering af seniorbofællesskaber.

22 husstande fundet til seniorbofælleskab på Mælkevej i Svenstrup. OK Fonden er fødselshjælper. I Korsør har over 30 vist interesse for seniorbofællesskab i den sydlige del af byparken. Borgermøde holdes 9. marts.

