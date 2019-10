Se billedserie Fem-årige Mira Jusufi fra København blev linedanser med hjælp fra Mister Tik Tak.. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Succes får Cirkusland til at udvide åbningstid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes får Cirkusland til at udvide åbningstid

Slagelse - 21. oktober 2019 kl. 06:34 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Masser af børn, forældre og bedsteforældre har besøgt Cirkusland i Årslev i efterårsferien.

- Vi er meget tilfredse, og det store fremmøde betyder, at vi har fået »blod på tanden« til at udvide vores åbningstid næste gang vi holder åbent, nemlig i vinterferien næste år. Her vil vi holde åbent ikke kun i uge syv men også i uge otte, hvor en del skoler har valgt at placere deres vinterferie, fortæller Susanne Berdino fra Cirkusland.

Sjælandske kiggede indenfor søndag på den sidste åbningsdag i ferien, hvor fremmødet dog ifølge Susanne Berdino plejer at være noget mindre end de andre dage.

Her var der da også masser af plads at boltre sig på i den store hal, hvor børnene blandt andet kunne udvaske »guld« og få sig en karruseltur.

Udenfor i et lille åbent telt blev der så budt på artistskole, og det var et hit.

Under ledelse af Mister Tik Tak, som blandt andet demonstrerede linedans, fik børnene lov til at jonglere med tallerkner, tøndebånd og diverse andre cirkusredskaber.

- Det er slet ikke så svært, lød det fra den erfarne østrigske klovn Don Christian, mens han forsøgte at lære børnene at gribe en stok ved hjælp af to andre stokke.

Helt let var det nu ikke fandt børnene ud af, men de så ud til at have det sjovt.

De børn Sjællandske mødte viste sig i øvrigt at komme fra store dele af Sjælland.

Mira Jusufi på fem år, der prøvede linedansens svære kunst, bor til dagligt i København, og Ida Christiansen, der søgte at lære at jonglere med tøndebånd, kommer fra Viby.

Nede ved ponyridningen stod Mia Ydo fra Næstved og tog billeder af sin niece Alba Tillerup fra Køge, som tronede på ryggen af en pony, der blev trukket af en tålmodigt udseende cirkus-ansat.

- Vi er på en tur arrangeret af børnenes bedsteforældre fra Faxe. Jeg synes, at det er et godt sted det her, lød det fra Mia Ydo inden familien gik videre ind til et af dagens shows med artister og dyr.

Nede i en stor hal i hjørnet stod de tre meget omtalte cirkuselefanter, der er blevet købt af staten og nu venter på at kunne komme til at tilbringe deres sidste tid i et stort kommende anlæg i Knuthenborg.

- Det er nok også det bedste, lød det fra en af de få forbipasserende besøgende, som på behørig afstand betragtede de store dyr, der i mange år har optrådt i Cirkus Arena.