Helena og Jens Lauritzen blev gift i 2013. Året efter startede deres mareridt med sygdom og utallige indlæggelser. Senere har Slagelse Kommune gjort det svært at holde modet op.

Styrelse kritiserer kommune og giver hug for sagsbehandling

Helena Lauritzen har fået stillet en yderst sjælden diagnose, men hun må fortsat kæmpe med Slagelse Kommune om støtte til nødvendig tandbehandling. Ankestyrelsen kritiserer kommune for mangelfuld dokumentation.

Slagelse - 15. juli 2020 kl. 09:00

Systemets forhaling og sjusk i sag om tandbehandling har fået store konsekvenser for Helena Lauritzen fra Boeslunde.

Den tidligere, svenske danseinstruktør blev i 2014 alvorligt syg og har siden fået stillet diagnosen Behcets syndrom, som er en autoimmun og ganske sjælden bindevævssygdom, der blandt andet har den følge, at hun taber sine tænder.

I dag koster den nødvendige tandbehandling 75.842,78 kroner plus en helprotese til rundt regnet 28.000 kroner, men havde man slået til for to år siden, kunne munden være blevet ordnet for omtrent 24.000 kroner.

At det er blevet så pebret med årene, og at sagen er trukket i langdrag, er dog ikke Helena Lauritzen og hendes husbond, Jens Lauritzens, skyld.

Det slår Ankestyrelsen, der nu for tredje gang på få år hjemviser og beder Slagelse Kommune genbehandle sag om hjælp til behandling, fast.

Styrelsen ophæver således kommunens afgørelse om, at Helena Lauritzen selv må betale en stor del af gildet.

- Videre lægger vi vægt på, at grunden til at sagsbehandlingen har varet over en længere periode, hvori dine tænder er blevet væsentligt forringet, ikke skyldes dine forhold. Grunden til den lange sagsbehandlingstid skyldes flere hjemvisninger af kommunens behandling af sagen i forhold til vurderingen af, om der er tale om en nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet behandling, lyder det i afgørelse sendt til familien den 10. juli.

»Ikke uforsvarlig økonomi« Familien kan ikke selv betale, hvilket blandt andet skyldes, at den syge Helena Lauritzen er på offentlig forsørgelse. Rettere i et ressourceforløb, mens ægtefællen, der godt nok er ansat som jernbanemedarbejder i dag, i flere år har været uden arbejde, fordi han har måttet tage sig af praktikken i hjemmet, deres sammenbragte børn og så videre.

I lov om aktiv socialpolitiks paragraf 82, som giver kommuner mulighed for at yde støtte »til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende«, står det da også skrevet, at kommuner kan bevilge hjælp.

Men her har Slagelse Kommune - på et ifølge Ankestyrelsen »utilstrækkeligt« grundlag - vurderet, at familien har udvist uforsvarlig økonomi og derfor skal betale 66.298,68 kroner af de lige knap 76.000 kroner, som tandbehandlingen uden protese koster. Og som kommunen gerne bevilger hjælp til mod tilbagebetaling.

Det får sagsbehandleren nu hug for.

- Kommunen begrunder afgørelsen om tilbagebetalingspligt med, at du under sagens forløb ikke har sparet op til tandbehandlingen ud af dit rådighedsbeløb. Vi finder, at disse forhold ikke i sig selv er et udtryk for, at du har handlet økonomisk uforsvarligt, lyder det i Ankestyrelsens svar, som glæder familien.

Parret har tidligere forklaret, at der stort set ikke er nogen penge til overs, når regningerne er betalt. De har også måttet skuffe deres børn til jul.

- Vi har ikke altid haft råd til gaver på grund af den økonomiske situation, siger Jens Lauritzen.

Her slår Ankestyrelsen endvidere fast, at der ikke er dokumentation for kommunens påstand om, at Helene Lauritzsen har ødslet sine penge væk »eller foretaget dispositioner, der ikke stod i forhold til din økonomiske evne«, i stedet for at spare 66.298.68 kroner op i løbet af et års tid.

Har hyret privat socialrådgiver

Helena Lauritzen er desuden flere gange blevet opfordret til at gå i gang med tandbehandlingen, hvilket hun dog har afvist.

- Det ville være en accept af kommunens afgørelse, siger kvinden, der nu har Ankestyrelsens svar at henvise til.

- Du skal ikke tilbagebetale den bevilgede hjælp, skrives det med direkte reference til aktivlovens §93 stk. 1, som tillader støtte mod tilbagebetaling, hvis der altså er og har været tale om uforsvarlig økonomi. Det er ikke tilfældet i denne sag, har familien argumenteret for længe og har nu også Ankestyrelsens afgørelse at læne sig op ad.

Ifølge Jens Lauritzen er det latterligt, hvad der foregår, og at det nu er tredje gang, Ankestyrelsen hjemviser sagen, siger noget om forløbet.

- Det er, som om Slagelse Kommune bare ikke vil betale noget af det her og hjælpe os, som de skal, siger han og lægger ikke skjul på, at sagen - uanset om parrets hjælp senere måtte blive behandlet uden krav om tilbagebetaling - har haft konsekvenser.

- Det kan ikke passe, at vi skal hyre en privat socialrådgiver for at få vores ret. Men det har vi gjort, og her har vi udgifter for 18.000 kroner allerede, slår han fast. Slagelse Kommune har ingen kommentarer til personsager.