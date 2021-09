Studiestart uden krav om afstand: - Det er meget sjovere for alle

21-årige Oline Ø. Pedersen og 24-årige Mikkel Klüssendorf er begge startet som multimediedesignere og kan se frem til et introforløb, der byder på flere sociale aktiviteter. For eksempel teambuilding og muligheden for at deltage i fredagsbar. For ikke at nævne, at de har lov til at mødes på tværs af klasser og bruge skolens sofamiljøer. Noget, studerende ikke kunne sidste år, men som alt sammen sikrer en bedre studiestart, mener både de studerende selv og akademichef Vibeke Toft Müller. Foto: Fleur Sativa

På Zealand i Slagelse er 180 nye studerende onsdag startet på to ugers introforløb, hvor de studerende kan se frem til at være tættere sammen end ved sidste års studiestart. Det betyder noget for hele den kommende tid som studerende.

Slagelse - 02. september 2021 kl. 10:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Vi kan sidde her. Det er intet problem. Vi må gerne bruge møblerne.

24-årige Mikkel Klüssendorf peger på en sofagruppe, der er placeret på en af de gange, der tilhører Sjællands Erhvervsakademi »Zealand« i Slagelse. Her er han netop startet som multimediedesigner og er i gang med et to ugers introforløb.

At møblerne må bruges lyder derfor måske som en selvfølge - men det er det langt fra. Sidste år var det for eksempel anderledes.

Her betød coronavirussen, at der blandt andet var krav om afstand. Men i år kan studerende - igen - bruge sig af fællesarealerne.

Og altså ikke mindst blive introduceret til deres nye studiemiljø og studiekammerater uden at være underlagt corona-restriktioner.

- Sidste år startede vi den første dag inddelt på hold i klasserne. I år er vi startet sammen med alle de andre nye studerende og har introforløbet sammen, hvilket selvfølgelig er en del mere socialt, end det var tilfældet sidste år, forklarer Mikkel Klüssendorf, der har prøvet at starte som førsteårsstuderende både i år og sidste år, da han i mellemtiden er droppet ud og startet forfra.

En bedre studiestart Ifølge Mikkel Klüssendorf har muligheden for at være mere social stor betydning for hans studiestart. Det kan med andre ord betyde, at han ikke dropper ud igen.

"(...) jeg møder flere mennesker og er i stand til at netværke mere effektivt."

- Mikkel Klüssendorf, studerende Mikkel Klüssendorf, studerende - Det gør, at jeg møder flere mennesker og er i stand til at netværke mere effektivt i forhold til sidste år, hvor vi allerede var etablerede i studiegrupper baseret på navne, da vi startede, siger han og peger også på, at han er glad for, at undervisningen igen skal foregå fysisk.

- Det er nemmere at følge med i undervisningen, når man møder op, mener han.

Også 21-årige Oline Ø. Pedersen, der ligesom Mikkel Klüssendorf er startet som multimediedesigner, glæder sig over flere sociale aktiviteter både under studiestart og generelt på studiet. Artiklen fortsætter efter billederne...

Mikkel Klüssendorf startede som førsteårsstuderende sidste år, mens der var mange corona-restriktioner. I år er han startet igen efter at være droppet ud og kan tydeligt mærke en bedre studiestart. Foto: Fleur Sativa

Da Oline Ø. Pedersen endnu ikke var startet på uddannelse, frygtede hun, at hun skulle starte sit studie under de samme restriktioner, som studerende gjorde det sidste år. Det skal hun dog heldigvis ikke. Foto: Fleur Sativa

- Da corona kom, og jeg ikke var studerende, var jeg virkelig glad for, det ikke var mig, det gik ud over, når jeg hørte om studerende, der var ramt af alle de her restriktioner og ikke kunne være sammen med deres venner, forklarer hun.

Pølsevogn og fredagsbar På Zealand i Slagelse er der ikke tradition for, at de studerende tager på en traditionel »rustur«, der typisk består af både overnatning og indtagelse af alkohol.

Men introdagene vil blandt andet byde på teambuilding, og så vil der som afslutning på den første introuge blive stillet en pølsevogn op foran skolen med efterfølgende åbning af fredagsbaren, fortæller akademichef, Vibeke Toft Müller.

"Det er meget sjovere for alle, når vi kan stille en pølsevogn op i stedet for - som sidste år - at smide en frokostbolle op i klasselokalerne."

- Vibeke Toft Müller, akademichef, Zealand Vibeke Toft Müller, akademichef, Zealand - Der vil også være lidt musik, og så kan eleverne hygge sig på græsplænerne. Heldigvis ser det ud til, at det bliver godt vejr, så det vil vare et par timer, og hvis folk vil fortsætte efter det (i fredagsbaren, red.), står det hver enkelt frit for, forklarer hun og peger på, at erhvervsakademiet har studerende i mange aldersgrupper.

For eksempel kan en jordbrugsteknolog sagtens være fyldt 50 år - eksempelvis hvis vedkommende er uddannet landmand og tidligere har arbejdet med landbrug.

Uanset alder er Vibeke Toft Müller dog - ligesom de studerende - overbevist om, at den mere sociale opstart er langt bedre end sidste år.

»Nemmere og bedre« - Studiestarten i år er både nemmere og bedre. Det er meget sjovere for alle, når vi kan stille en pølsevogn op i stedet for - som sidste år - at smide en frokostbolle op i klasselokalerne, siger hun.

- Det betyder også noget. de de studerende ser, at de ikke »bare« går i en enkelt klasse, men at de er en del af noget større med otte forskellige uddannelser, og at de alle har helt forskellige baggrunde. De kan bruge hinandens styrker. Så det betyder alt, at vi kan få mulighed for at blande dem, fastslår akademichefen.

Som akademichef på Zealand i Slagelse glæder Vibeke Toft Müller sig - på de studerende vegne - over, at hun kan invitere til studiestart uden at bekymre sig om corona-restriktioner. Foto: Fleur Sativa