Vinderne af »Uddannelsernes Fællescase 2017« - de sygeplejerskestuderende Camilla Munthe, Line Nicolaisen, Rebecca Jensen og Jaenett Rasmussen - sammen med Henrik Klode, direktør for Anygroup, der har været omdrejningspunktet for forløbet.

Studerendes ideer kan bruges »ude i virkeligheden«

Slagelse - 28. november 2017

Innovation er nøgleordet, når de studerende i Slagelse på tværs af en bred vifte af uddannelser kaster sig over projektet Uddannelsernes Fællescase.

Uddannelsernes Fællescase er et stort samarbejde mellem Slagelse Kommune, de tre uddannelsesinstitutioner Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og Slagelse Erhvervscenter.

Det er tredje år, at undervisningsforløbet og konkurrencen finder sted, og denne gang har et rekordstort antal studerende - 179 fordelt på 21 hold - været med i opløbet.

Årets fælles case er traditionen tro en lokal virksomhed, nemlig ANYgroup fra Korsør, og virksomhedens løsning IntelligentCARE, som de studerende - på tværs af så forskellige uddannelser som multimediedesign, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, marketing og kommunikation - har skullet agere udviklingsafdeling for.

- Uddannelsernes Fællescase har mange perspektiver - men det giver rum for innovation og så giver det eleverne direkte erfaring med at arbejde med en rigtig virksomhed, fortæller Christian Mygind, der er lektor på pædagoguddannelsen på Absalon.

De 21 hold af studerende på tværs af seks uddannelser har hver især skullet finde på nye, innovative løsninger for virksomheden, som de mandag skulle præsentere for både hinanden og et dommerpanel på en »åben markedsplads« med stande. Af de 21 hold blev de fire bedste projekter så udvalgt til at levere en tre-minutter lang præsentation for hele salen. Og så skulle der kåres en vinder...

Det vindende projekt stod fire sygeplejerskestuderende bag. Jaenett Rasmussen, Rebecca Jensen, Line Nicolaisen og Camilla Munthe havde undersøgt mulighederne for at udvikle ANY-groups eksisterende teknologi til søvnlaboratorier, således at man kan undersøge søvnbesværedes søvnmønstre i deres eget hjem, hvilket har en lang række fordele - både for borgeren og for samfundsøkonomien.

- De skulle vinde, fordi deres projekt var »spot on«. Vi har både en repræsentant fra kommunen og regionen i dommerpanelet, og det gjorde klart, at der er et decideret behov her - og at vi allerede har teknologien. Vi vil derfor arbejde videre med ideen - naturligvis sammen med de studerende, fortæller Henrik Kolde, der er direktør for ANYgroup, og som i øvrigt så muligheder i flere af de fremlagte ideer.

Også vindergruppen var begejstret for titlen som »Vinder af Uddannelsernes Fællescase 2017«.

- Det er helt vildt, vi havde slet ikke regnet med det. Det at vinde kan komme til at påvirke resten af vores uddannelse, vi kan måske bruge til vores bachelorprojekter, og måske vores kommende arbejde, siger Line Nicolaisen fra vindergruppen om sejren.

Der blev undervejs også uddelt mindre priser til »bedste markedsføringsfilm« og »bedste pitch« under markedsplads-seancen - samt en publikumspris til de studerendes egne favoritter.