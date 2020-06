Studerende søger mod Danmark: Behov for værtsfamilier vokser

Udenlandske studerende, der er optaget på en uddannelse i Danmark, er blevet anerkendt som havende et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark og derfor frit kan rejse ind i landet. Men det skaber øget behov for lokale værtsfamilier - blandt andet i Slagelse, hvor familier før har stået klar til at byde velkommen.

Udvekslingsstuderende kan igen rejse ind i Danmark, mens de stadig er begrænset flere andre steder i verden på grund af coronavirus. Derfor kommer der flere til landet end forventet. I Slagelse Kommune søger lokalorganisationen for AFS nu flere værtsfamilier.

Slagelse - 21. juni 2020 kl. 11:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hi, hola og konnichiwa. Det kræver måske en ordbog, men snart kan danske familier byde unge studerende fra det meste af verden velkommen, når udvekslingsstuderende igen får lov til at rejse ind i landet.

Det sker, efter udenlandske studerende, der er optaget på en uddannelse i Danmark, er blevet anerkendt som havende et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark og derfor frit kan rejse ind i landet.

Blandt andet til Slagelse Kommune, hvor organisationen AFS nu søger flere lokale værtsfamilier.

Andre steder i verden holdes grænserne nemlig fortsat lukket som følge af udbruddet af coronavirus. Og det har skabt øget tilgang af udvekslingsstuderende til lige præcis Danmark, fortæller værtskoordinator for AFS' lokalafdeling i Slagelse, Christina Baltzer.

- På landsplan står vi til at modtage omkring 120 unge mennesker lige før skolestart. Det er mange flere, end vi havde regnet med. Og de skal selvfølgelig have et sted at bo, siger hun.

Sikkert for værtsfamilier På grund af coronavirus havde organisationen AFS, der står for 13.000 udvekslinger på verdensplan årligt, ellers tidligere på året lukket alle udvekslingsprogrammer og sendt udvekslingsstuderende hjem før tid. Heriblandt fra Danmark, hvor der er i alt 30 lokalafdelinger.

"Der var været tvivl om, hvor vidt vi overhovedet fik nogen udveksslingsstuderende til dette skoleår."

- Christina Baltzer, værtskoordinator AFS Slagelse - Christina Baltzer, værtskoordinator AFS Slagelse Fra Slagelse Kommune fik det betydning for seks udvekslingsstuderende, der fik afbrudt deres ophold.

Siden har der været tvivl om, hvornår organisationen igen kunne sende udvekslingsstuderende rundt i verden - og til Danmark.

- Der var været tvivl om, hvor vidt vi overhovedet fik nogen udveksslingsstuderende til dette skoleår. Men det gør vi altså. Nu mangler vi bare værtsfamilierne, siger Christina Baltzer.

Værtskoordinatoren fra lokalafdelingen i Slagelse understreger, at det trods coronavirus er sikkert at melde sig som værtsfamilie.

AFS samarbejder tæt med de lande, som de udvekslingsstuderende kommer fra, forklarer hun. Og er det ikke sikkert at sende eller modtage de studerende på grund af risiko for smitte, så sker det ikke, lyder det.

Kram er tilladt - Nogle lande har her selv valgt at melde pas. Men hvis sendelandet siger: »Vi sender herfra«, så er vi også klar til at modtage, forklarer Christina Baltzer og peger på, at »der er ressourcer til at håndtere, hvis der kommer en bølge nummer to af coronavirus«:

- Vi gør ikke det her, ved mindre det er sikkert, understreger hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Christina Baltzer vil de udvekslingsstuderende dog ikke skulle gå i nogen karantæne ved ankomst til Danmark. Ligesom det heller ikke endnu er sikkert, om de bliver testet for coronavirus i lufthavnen.

Alligevel kan danske værtsfamilier føle sig sikre ved både at give hånd og kramme de udvekslingsstuderende, mener hun.

- Det er jo mennesker, der skal bo sammen. Og hvis de kan det, så kan de selvfølgelig også hilse og være tætte. Ligesom man heller ikke undgår at kramme sine egne børn, forklarer værtskoordinator Christina Baltzer.

Flere står med åbne arme Selv om lokalafdelingen i Slagelse søger efter flere værtsfamilier for at kunne placere samtlige udvekslingsstuderende, er værts- koordinatoren positivt overrasket over de familier, der allerede har meldt sig.

I alt er der lavet aftaler med tre familier i kommunen, der modtager udvekslingsstuderende til august.

- Det har faktisk været nemmere, end jeg turde håbe på. De her familier står med åbne arme for at ville tage imod de unge studerende, selv om coronavirus stadig findes, forklarer Christina Baltzer og kalder det »positivt«.

"(...) ingen ved, hvornår vi kan komme ud at rejse igen. Så hvad kan vi så gøre? Vi kan hive verden hjem til os."

- Christina Baltzer, værtskoordinator AFS Slagelse - Christina Baltzer, værtskoordinator AFS Slagelse Mange udvekslingsstuderende ønsker selv at bo i København, når de får et ophold i Danmark. Men her er ikke mange værtsfamilier at placere dem hos, da familier fra hovedstaden ofte bor i mindre lejligheder og ikke har pladsen. Derfor er man ofte nødt til at finde plads til de studerende i andre byer - som i Slagelse, forklarer værtskoordinatoren.

- Og her gør det jo bare mit arbejde meget nemmere, at folk heldigvis ikke lader sig skræmme, men faktisk virker til at ville det her (være værtsfamilie, red.), fortæller Christina Baltzer, der selv har et bud på, hvorfor det er sådan:

- Jeg tror, at vi higer efter det normale. Og ingen ved, hvornår vi kan komme ud at rejse igen. Så hvad kan vi så gøre? Vi kan hive verden hjem til os, siger hun.